"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi. Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor. Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor? Biz kural değişti, boynumuz kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şampiyon da olduk."

"BEN, KULÜP BAŞKANINA 'YALANCISIN' DİYEMEM"

"Ben, bir spor kulübünün başkanına yalancısın diyemem. Ben edebimi bilirim, edebime göre davranırım. Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya! Açıklayın! Lafla şeffaflık olmaz! Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın."