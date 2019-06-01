Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

TFF'nin yeni yönetimini değerlendiren Cengiz, "Ben Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim. Türk futbolu için Avrupa'da yeni bir yapılanma var. Türk ekiplerinin avantajının artması için mücadele vermelerini isterim. Herhangi bir takıma bağlı kalmayarak herkese en eşit seviyede davranmaları gerekmektedir. Kişilere hiç takılmıyorum, sisteme bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPAR"

Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgil sözlerine yanıt veren Galatasaray Başkanı, "Şaşırdım. Büyük bir camianın başkanının bir kürsüde profesyonel çalışan için ulusun parası diyerek iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına çok şaşırdım. Sözü edilen kişi teknik direktörümüz, futbolun 1 numarası. Kendisi de işveren, ben de işverenim. Bir kişinini iş akdini sonlandırırsanız, tazminat ödemek zorundasınız. İş kanunu 25'e 2'den olması lazım. Teknik direktörümüz de haklı olarak tazminatını istedi. Federasyon ödemeyi yapmayınca da mahkemeye başvurdu. Bu bedeli de almadı hocamız, Çocuk Esirgeme'ye bağışladı. Bu rahatsız etti insanları. Sayın Başkan Ali Koç, devletten sonra gelen en büyük işverenlerden birisi. Kendisi tazminatını sonlandırdığı insanlara para ödemiyor mu? Türk adaleti gerekeni yapar" dedi.

"CAHİLLE TARTIŞMAYA GÖR, CEHENNEM"

Fikret Orman'ın "Son iki sezonun şampiyonlarını hakemler belirledi" sözlerine de değinen Mustafa Cengiz, "Ben buna inanamadım. Kulüpler Birliği Başkanı'nın böyle bir ifadede bulunacağına inanamadım. Böyle bir şeyi asla dememiştir dedim. Kulağımla duydum, ona rağmen inanmadım. Fikret Bey'in sözlerinin çarpıtıldığını zannettim. Yenilgileri hazmedebilmek de bir meziyetti. Öz eleştiri yapmak bir meziyettir. Yenilginin öfkesiyle, bu öfkenin verdiği adrenalinle rakiplerinizi aşağılamaya kalkarsanız çok yanlış bir yola girersiniz. Biz bütün camialarla anne, baba, kardeş, dayı, arkadaşız. Bizi ayıran bir durum yok. Nefret yükleyen söylemleri imtina etmeliyiz. Rakibe saygı, insanın kendine duyduğu saygıdır. Bunun temelinde edep yatar. Edebi yitirirseniz olmaz. Yöneticiler de konuşurken öfkelerini gizli tutsunlar. Siz o öfkenizi onu sahaya dökün. Maalesef Türk futbolunda çok yanlışlar oluyor. Sözlerime Ömer Hayyam'dan bir dize ile nokta koymak istiyorum. Bir cahille tartışmaya gör cehennem neymiş" diyerek sözlerini bitirdi.