Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadı önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek başkanı Oğuzhan Kabasakal'ın okuduğu açıklamada, idari ibrasızlığı olumlu karşılamadıkları belirtilerek, "Geçtiğimiz cumartesi günü Galatasaray Spor Kulübümüzün yıllık olağan mali genel kurulunda yapılan oylama sonucu yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmiş ancak her nedense idari yönden ibra edilmemiştir. Futbol takımımızın kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, uzun zaman sonra kar açıklanmışken oluşan bu tablo camiamızı endişelendirmiş olup derneğimiz tarafından da olumlu karşılanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu süreçte Galatasaray taraftarı ile Galatasaray Lisesi'nin karşı karşıya getirilmemesinin aktarıldığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir spor kulübününde görülmemiştir ki seçimle gelmiş bir yönetim, henüz bir senesini doldurmadan idari ibrasızlıkla gönderilsin. Mali olarak ibra edilen yönetimin idari olarak ibra edilmemesini bırakın spor kamuoyunu kendi camiamıza dahi izah edememenin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

"KULÜPTE İSTİKRARSIZLIK VAR"

Açıklamada, Galatasaray Kulübündeki yönetim istikrarsızlığına değinildi.

İdari açıdan ibra etmeyen üye sayısına vurgu yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son 7 yılda 5 başkan görmüş olup, bu durum giderek büyüyen istikrarsızlığın göstergesidir. 2525 oyla seçilen bir başkanın mali yönden ibra edilmesine rağmen idari yönden 358 oyla ibra edilmemesinin Galatasaray camiasının içine sinmediğinin bilinmesini isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Eski başkanlardan Adnan Polat'ın da benzer durumla karşı karşıya kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargıtay, 'Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izaf edilme hukuken mümkün bulunmamaktadır. Mali ibra, idari ibrayı da kapsar.' şeklinde karar almıştır. Genel kurulumuzda alınan bu kararla ilgili 2 gün içinde hukuki süreç başlayacaktır. Bu kritik süreçte camiamıza ve büyük Galatasaray taraftarına itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."

Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan başkan Oğuzhan Kabasakal, süreçle ilgili, "Muhtemelen Sayın Başkan tedbir talepli bir dava açacak. 23 Nisan'a kadar tedbir kararı alması gerekiyor. Eğer bu kararı alamazsa tüzüğümüz gereği seçime gitmek zorunda. Tedbir kararı alınamazsa 23 Mayıs'a kadar seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa görevine devam edecektir. Sonrasında isterse seçime de girebilir. Kayyum söylentisi söz konusu değildir. Galatasaray büyük bir camiadır ve böyle bir camianın kayyuma devri söz konusu ve seçenek bile değildir." diye konuştu.

"FETÖ DİYE BİR ÖRGÜT YOK" DİYEN AVUKAT DA DERNEK YÖNETİMİNDE

Türk Telekom Stadı önünde Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneğinin açıklamasını okuyan yönetim kurulu üyelerinin arasında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili davalara bakan avukat Muazzez Görkem Büyükgövez'in de yer alması dikkati çekti.

Büyükgövez, geçen sene mayıs ayındaki bir duruşmada sanıklardan Hasan Yıldırım'ın savunması sırasında "FETÖ'nün hep birlikte yaratılan bir örgüt olduğu ve aslında böyle bir örgütün bulunmadığı" yönünde beyanda bulunmuştu.

Bunun üzerine mahkeme heyeti; bu avukat hakkında, silahlı terör örgütü propagandası yapmak, savcılığa karşı savunma sınırını aşmak ve savcının şahsına yönelik sözleri sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.