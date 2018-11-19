Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV'de yayınlanan 90+ programında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, "Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29'uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz" dedi.



Mustafa Denizli sözlerini, "Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girerse diyorum. Belki 28. haftada 7'inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz" ifadeleriyle tamamladı.

Süper Lig'de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

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