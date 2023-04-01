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Kararlı ve mücadeleci bir lider olmasıyla da bilinen, atacağı adımları daima bir plan çerçevesinde atan Mustafa Kemal Atatürk, alacağı her bir kararı tüm detaylarıyla incelemesiyle öne çıkmaktadır. Peki bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özellikleri nasıldı? Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişiliği

Sahip olduğu zekâ ve dehayı güçlü bir çalışma ile pekiştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk; savaş meydanlarında iyi bir asker, bir devleti kurup yönetmede iyi bir lider ve düşün dünyasında ise büyük bir fikir adamı olması sebebiyle, karşısına çıkan sorunlara her zaman bir çözüm üretmeyi başarmış bir kişidir. Elbette ki Atatürk’ün kişilik özellikleri ve karakteri bununla sınırlı değildir. Yazımızın devamında Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu tüm kişilik özelliklerini detaylıca inceleyebilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Vatanseverliği:

Mustafa Kemal Atatürk’ün öne çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi, onun sahip olduğu vatanseverliktir. Vatanının korunması ve bağımsızlığa kavuşabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış olan Atatürk; memleketin geleceğini her zaman kendi ikbal ve geleceğinin önünde tutmuş bir liderdir.

Sabrı ve Disiplini:

Mustafa Kemal Atatürk; atacağı her adımı daima önceden planlayan ve doğru zamanı sabırla beklemeyi bilen bir lider olmasıyla öne çıkmaktadır.

Yöneticiliği:

Atatürk gerek askerlik hayatında gerekse de devlet yönetiminde dürüstlüğüyle, kibar tavırlarıyla ve emir verme tarzıyla örnek olmuş bir kişiliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından gerçekleşecek inkılaplardan hemen önce, yapılacak olan devrimleri halka anlatması bize, Atatürk’ün yöneticilik anlayışı hakkında önemli ipuçları vermektedir.

İleri Görüşlülüğü:

Mustafa Kemal Atatürk, her zaman pek çok insanın farkında olmadığı bazı gerçekleri sezmiş, olacak olanları önceden görmüş ve atacağı adımlar ile alacağı tedbirleri bu duruma göre hayata geçirmiştir. Çanakkale Savaşı esnasında düşmanın nereden çıkarma yapacağını bilmesi, 2. Dünya Savaşı’nın çıkacağını önceden kestirmesi onun bu özelliğinin en somut örnekleridir.

İdealistliği:

Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali içeride ve dışarıda tam bağımsız, çağdaş ve bir toplum yaratmak olmuştur. Bu ideali gerçekleştirmek için büyük bir mücadeleye girişen Atatürk, önüne çıkan tüm engelleri aşmayı başarmıştır.

Açık Sözlülüğü:

Mustafa Kemal Atatürk doğru bildiği şeyleri söylemekten çekinmeyen bir liderdi. “Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Çünkü ben halk adamıyım.” sözü, Atatürk’ün bu özelliği ispatlar niteliktedir.

Çok Yönlülüğü:

Mustafa Kemal Atatürk; cephede iyi bir asker, devlet yönetiminde iyi bir lider olabilmiştir. O, askerlik meziyeti ile savaşlar kazanmış, kazandığı savaşlar neticesinde yeni bir devlet kurarak onu yönetmiş ve birtakım inkılaplar hazırlayıp onları hayata geçirmiştir. Tüm bu süreç Atatürk’ün ne denli iyi bir asker, yönetici ve fikir adamı olduğunu bizlere göstermektedir.

Tüm bunların yanında; sanata olan düşkünlüğü, asla ümitsizliğe yer vermemesi, barışçıl kişiliği, iyi kalpli bir insan olması, rehberliği ve koca bir ulusa yol gösterme meziyetine sahip olması Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri arasında yer almaktadır.