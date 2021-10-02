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Haberler Fiskos Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy' açıklaması: Bütün aksaklıklar... - Magazin haberleri
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Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy' açıklaması

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in birlikte sunduğu programın yayın ömrü kısa sürdü. 'Benzemez Kimse Bize'nin yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Keser, "Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı

Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy' açıklaması: Bütün aksaklıklar... - Magazin haberleri
"Bütün aksaklıklar yersiz kaprisinden kaynaklandı"
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HABERTURK.COM

Sanatçı Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu ve geçtiğimiz pazar akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı.

"BÜTÜN AKSAKLIKLAR YERSİZ TUTUMUNDAN KAYNAKLANDI"

Çıkan haberlerin ardından Keser, konuyla ilgili Instagram hesabından sitemkar bir açıklama yaptı. "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır." diyen Mustafa Keser, "İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak, bunlarla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim. Sevgi ve saygılarımla..." diye konuştu.

"BİR YUDUM BİR ŞEY İÇMEDİM"

Ersoy'un canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilmişti. Heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan..." açıklamasını yapmıştı.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un, "Son program, kovulduk." dediği de duyulmuştu.

CANLI YAYINDA ALKOL TESTİ

Şafak Sezer ardından alkollü olarak yayına çıktığı ileri sürülen Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Ortaya atılan iddialara göndermede bulunan Şafak Sezer, Diva'nın alkolmetreyi üflediği anlarda, "Ara verelim biraz Bülent Hanım, makine patlayacak." diyerek, espri yapmıştı. Oyuncu, ardından sonucu, "0 promil, bakın..." sözleriyle açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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