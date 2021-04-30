Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de Mustafa Keser oldu. Karadeniz müziğinin ünlü ismi Volkan Konak'ın Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan Mustafa Keser araştırılıyor. Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında nereli? Mustafa Keser hayatı

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi. Türk ses sanatçısı, besteci olan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser evlidir ve üç oğlu vardır.