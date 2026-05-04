Mustafa Keser’den tepki çeken sözler

Ünlü türkücü Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde sahnesinde anlattığı bir fıkra ve kullandığı ifadelerle Kayserililerin tepkisini çekti.

Keser, fıkralar üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Karadenizliler fıkralara en çok anlayış gösterenlerdir. Kayserililer ise hemen tepki gösterir; 'Bu Kayseri fıkrası değil, Yahudi fıkrası' derler. İyi de Kayserililer ile Yahudiler arasında ne fark var? Yanlış anlaşılmasın, ben bunu hesap kitap bilme anlamında söyledim" dedi.

REKLAM

Bu açıklamalardan sonra, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy gibi isimlerden sert tepkiler geldi.

Şaban Çopuroğlu - Mustafa Baki Ersoy

Mustafa Keser, yaşananların ardından bir açıklama yayımladı. Sanatçı, 15 Mayıs'ta Kayseri'de gerçekleştirilmesi planlanan konserinin iptal edildiğini de duyurdu.

"KAYSERİ KONSERİM İPTAL EDİLDİ"

Sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim. Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ekmeğimle oynayayım... 15 Mayıs Kayseri konserim de iptal edildi. Yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok.