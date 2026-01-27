Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Bu videoya itibar etmeyin

        Mustafa Sandal: Bu videoya itibar etmeyin

        Mustafa Sandal, yapay zekâyla oluşturulan bir dolandırıcılık videosu nedeniyle takipçilerini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 17:56 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu videoya itibar etmeyin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde yapay zekâ destekli dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu dolandırıcılık olaylarında özellikle ünlü isimler de kullanılıyor.

        Son olarak Mustafa Sandal'ın yapay zekâ destekli bir videosu sosyal medyada yayınlandı. Ünlü şarkıcı, video hakkında takipçilerini uyardı. Sandal; "Sosyal medyada dolaşan bu video, yapay zekayla yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır! Lütfen, bu videoya itibar etmeyin. Avukatıma, hukuki süreci başlatması için talimat verdim. Ben asla herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmam. Sizlere bir duyurum olursa da kendi sayfamda paylaşırım. Mağduriyet yaşanmaması adına duyurmak istedim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Ocak 2026 (Suriye'de Kalıcı Barış Sağlanacak Mı?)

        Büyükçekmece'de depo yangını. Tarım fabrikasının deposundaki yangına müdahale sürüyor. SDG yeni ateşkesi de ihlal etti. ABD'den polis şiddetine onay. Altında rekor üstüne rekor. Küresel krizlerin altına etkisi ne? Ana Haber Bülteni'ni Serap Belet sundu.

        #mustafa sandal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!