Mustafa Sandal: Bu videoya itibar etmeyin

Son dönemde yapay zekâ destekli dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu dolandırıcılık olaylarında özellikle ünlü isimler de kullanılıyor.

Son olarak Mustafa Sandal'ın yapay zekâ destekli bir videosu sosyal medyada yayınlandı. Ünlü şarkıcı, video hakkında takipçilerini uyardı. Sandal; "Sosyal medyada dolaşan bu video, yapay zekayla yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır! Lütfen, bu videoya itibar etmeyin. Avukatıma, hukuki süreci başlatması için talimat verdim. Ben asla herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmam. Sizlere bir duyurum olursa da kendi sayfamda paylaşırım. Mağduriyet yaşanmaması adına duyurmak istedim" dedi.