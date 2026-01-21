Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Bu yapılan affedilemez - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal: Bu yapılan affedilemez

        Mustafa Sandal, terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan hain saldırıya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu yapılan affedilemez"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Mustafa Sandal da saldırıya tepki gösterdi.

        Ünlü şarkıcı, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Türk bayrağını indirmek; bu milletin onuruna, tarihine ve şehidine alçakça meydan okumaktır! O bayrak, uğruna can verilmiş kutsal bir emanettir! Buna cüret edenlere Türk milletinin tavrı ve tepkisi hep en ağır şekilde olmuştur! Bu yapılan affedilemez, mazur görülemez, geçiştirilemez! Türk bayrağına saygısızlık eden, karşısında bu milletin durduğunu aklına yazmalı! #terörülanetliyoruz

        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nın bu haftaki konukları, Kıbrıs'tan yükselen sesler: Reva!

        Program Spot: Yeni dönem Türkçe müziğin renkli ve yetenekli gruplarından Reva, Haberturk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Avare', 'Şeyma' ve 'Hayra Alamet' parçalarıyla çıkış yapan Reva üyeleri Hüseyin Kasap ve Yaşar Kızıltan; profesyonel müziğe başlangıç serüvenlerini, müziklerini, hikayelerini, ...
        #mustafa sandal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"