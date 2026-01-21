Mustafa Sandal: Bu yapılan affedilemez

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Mustafa Sandal da saldırıya tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Türk bayrağını indirmek; bu milletin onuruna, tarihine ve şehidine alçakça meydan okumaktır! O bayrak, uğruna can verilmiş kutsal bir emanettir! Buna cüret edenlere Türk milletinin tavrı ve tepkisi hep en ağır şekilde olmuştur! Bu yapılan affedilemez, mazur görülemez, geçiştirilemez! Türk bayrağına saygısızlık eden, karşısında bu milletin durduğunu aklına yazmalı! #terörülanetliyoruz