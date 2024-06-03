Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal'a: Seninle zaman durdu - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal'a: Seninle zaman durdu

        2022'de Melis Sandal ile dünyaevine giren Mustafa Sandal, evliliklerinin ikinci yılını kutladı. Ünlü popçu, eşine olan aşkını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, 3 Mart 2022'de Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Melis Sandal ile evlenmişti.

        2

        Ünlü popçu, evliliklerinin ikinci yılını kutladı. Mustafa Sandal, nikâh günlerine dair fotoğraflarını; "Seninle bende zaman durdu. Hani kaç yıl oldu, vallahi yıl dönümünden çok, sayende gün dönümü kafasındayım. Aşkın, sevgin yanımda olduğu müddetçe hep mutlu ve huzurluyum. Benim en yakın dostum, arkadaşım, aşkım evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

        3

        Melisa Sandal da; "İki yıl önce bugün, hayatlarımızı birleştirdik ve birlikte büyüyen sevgimizin her anını çok sevdim. 6 yıldır yanımda olduğun için minnettarım. Daha nice yılları birlikte geçireceğimiz için heyecanlıyım. Seni seviyorum!" ifadelerine yer verdi.

        #Melis Sandal
        #mustafa sandal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta mayıs rekoru
        İhracatta mayıs rekoru
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet