Mustafa Sandal, Gülnur Tutumoğlu ile aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Emina Jahovic ile olan evliliğini haziran ayında sonlandırdıktan sonra Irmak Ünal ve Ceren Hindistan gibi isimlerle aşk yaşadığı konuşulan Mustafa Sandal'ın, gönlünü avukat Gülnur Tutumoğlu'na kaptırdığı iddia edildi. Mustafa Sandal ile Gülnur Tutumoğlu'nun iki aydır aşk yaşadığı konuşulanlar arasında...