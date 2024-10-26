'Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup ayrıldı' iddiası
2022'de nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Ayrılık iddiasını; Sütşurup'un sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve eşiyle yer aldığı fotoğrafları silmesi gündeme getirdi
2018'de Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, 2022'de ikinci evliliğini Melis Sütşurup ile yaptı. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti.
Melis Sütşurup, sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve Mustafa Sandal ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sütşurup'un bu hareketi boşanma kararı aldıkları iddialarını gündeme getirdi.
Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile fotoğraflarını silmedi.