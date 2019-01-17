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"ÇOK MUTLUYUM, ÇOK"

Daha sonra soluğu yeniden kahvecide alarak alışverişe mola veren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulan, "Barıştığınız doğru mu? Sürekli ayrıldığınıza dair haberler çıkıyor, merak ediyoruz" sorusuna; "Evet, ben normalde bu konuları konuşmuyorum ama o kadar tatlı sordunuz ki cevap vereceğim. İlk ve son açıklamam olsun o zaman; çok mutluyum, çok" diyerek iddialara son noktayı koydu.