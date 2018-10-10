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Güzel şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

“Sevgili arkadaşlarım, haberlerde çıktığı gibi geçirdiğim trafik kazası sonrası sağlık durumum kötü değil bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Belgrad’da setteyim, bir miktar da olsa yaşadıklarımın şoku hala üzerimde. Çalışmaya devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum”