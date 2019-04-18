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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Mustafa Sandal’la aşk yaşayan sosyetik güzel Melis Sütşurup, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları gezerek yeni sezon kıyafet alışverişi yapan Sütşurup’un sportif hali dikkat çekti. Melis Sütşurup, muhabirlerin sevgilisi Mustafa Sandal ile ilgili sorularını cevapsız bıraktı.