Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi

Giriş: 27.02.2019 - 11:08 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz sene yaklaşık 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ikilisi, oğulları Yavuz Sandal’ın 7. yaş gününü kutladı. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic partiden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı

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    Geçtiğimiz sene yaklaşık 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğulları Yavuz Sandal’ın 7. yaş gününü kutladı. Boşanmalarının ardından oğullarının yaş günü için bir araya gelen ikili, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, partiden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • 2Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal, yaklaşık iki aydır Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor. 

  • 3Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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    Emina Jahovic ise bir dönem Sadettin Saran ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti ancak çift, kısa süre sonra ayrıldı.

  • 4Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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    İşte partiden kareler...

  • 5Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 31Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 32Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 33Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 34Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 35Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 36Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 37Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 38Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 39Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 40Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 41Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 42Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 43Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 44Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
    44|53
  • 45Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
    45|53
  • 46Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 47Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 48Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 49Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 50Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 51Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 52Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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  • 53Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir araya geldi - Magazin haberleri
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