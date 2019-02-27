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Geçtiğimiz sene yaklaşık 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğulları Yavuz Sandal’ın 7. yaş gününü kutladı. Boşanmalarının ardından oğullarının yaş günü için bir araya gelen ikili, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, partiden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.