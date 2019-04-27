Geçtiğimiz gün Küçükçekmece’de yaşanan korkunç olay sonrası oyuncu Mustafa Üstündağ da sessiz kalmadı.

Ünlü oyuncu, sapığı eleştirdiği için kendisine sosyal medya üzerinden eleştiren takipçilerine ateş püskürdü:

Bana DM’den yazan korkak lavuklar; önce cesur olun. Yaptığım paylaşımların altına yazın ne yazacaksanız. Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyor muymuş. Topluma örnek olmam lazımmış. Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım. Ben ve eşim; o ana babayı düşündükçe iki gün evladımıza sarılamadık acımızdan. Tekrar ediyorum, elime geçse o kansıza yapacaklarımı buraya yazmakla bitiremem.