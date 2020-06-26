Mustafa Üstündağ'dan Güzel ve Çirkin masalı

GÜZEL VE ÇİRKİN

Bir varmıııııış, bir yokmuş, uzak mı uzak diyarlarda üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Bu tüccar, kızlarının içinden en çok Güzel'i severmiş. Güzel çok sevecen ve iyi bir kızmış. Ama ablaları Güzel’in aksine kötü kalplilermiş.

Bir gün gemisinin fırtınada battığı haberini alan tüccar,bu kötü habere inanmak istememiş. Gemisini kontrol etmeye limana gitmek için hazırlanmaya başlamış. Yola çıkmadan da kızlarına sormuş; “Size gelirken ne getirmemi istersiniz?” . Güzel’in ablaları hemen isteklerini say say bitirememişler. Ne istememişler ki! Altın kolyeler, ipek eşarplar, güzel kumaşlar.. Güzel’se sadece babasından “Gül” getirmesini rica etmiş ve babaları yola çıkmış.

Az gitmiiiiiiş uz gitmiş limana varmış. Birde ne görsün! Gemisi gerçektende suların altında! Çaresiz bir şekilde cebindeki son parasıyla eve dönüş yoluna koyulmuş. Fakat ne yazıkki cebinde kalan son parayıda yolda hırsızlara kaptırmış. Yorgunluk ve açlık tam onu ümitsizliğe itecekken karşısına güzel mi güzel bir şato çıkmış.

Şatodan içeri girmiş, seslenmiiiiiiiş seslenmiş, ama etrafta kimsecikler yokmuş. Yemek masasında güzel bir sofra kuruluymuş. Kimsede gelmeyince açlığa daha fazla dayanamamışoturupmasadaki harika yemekleri bir güzel yemiş. Sonra uykusu gelmiş odalardan birine geçip uyumuş. Ertesi gün eve gitmek için şatodan çıktığında bahçede çok güzel güller görmüş. Aklına Güzel’in istediği gül gelince bir tane koparıp kızına götürmeye karar vermiş.. Ama oda ne! Birden ortaya bir Canavar çıkmış. Canavar, Aslana benziyormuş ama aslan değilmiş, insana benziyormuş ama insan da değilmiş. Çok çirkin ve korkunç gözüküyormuş.

Hemen hiddetle Tüccara bağırmış. “Nasıl olurda benim gül bahçemden gül koparırsın!!!???”

Tüccar, gülü kızının istediğini etrafta izin isteyecek kimseyi göremeyince koparmasında bir sakınca olmadığını düşündüğünü söylemiş ve özür dilemiş canavardan.

Canavar cevap vermiş; “Hayır seni affetmiyorum, madem Gülü kızına götürüyorsun onu bana getireceksin ve ömrü boyunca benimle bu şatoda yaşayacak . Seni ancak bu şartla affederim.” demiş.

Tüccar çaresizce eve dönmüş ve olanları kızı Güzel'e anlatmış. Güzel çok iyi kalpli bir kız olduğu ve babasını çok sevdiği için canavarın isteğine razı olmuş.Ablalarıda kendileri değilde Güzel canavarla yaşamak zorunda kalacakları için çok sevinmişler. Tüccar kızını şatoya götürüp orada bırakıp isteme istemeye evine geri dönmüş. Güzel bu şatoda çirkinle yaşamaya başlamış. İlk zamanlar çok korkuyormuş ama zamanla canavara alışmaya başlamış.

Çirkin 'de Güzel' e çok iyi davranıyor ona her gün yeni taze güller getiriyor ve ona dans etmeyi öğretiyormuş. Birlikte çok iyi vakit geçiriyorlarmış. Güzel gün geçtikçe Çirkin'i sevmeye başlamış. Bir yandan babasını da çok özlüyormuş. Bu arada Güzel, Çirkin'in ona verdiği aynadan babasını görebiliyormuş,böylelikle özlemini bir derecede olsa gideriyormuş. Bir gün Güzel aynada babasına bakarken onun hasta olduğunu görüp çok üzülmüş. Çirkinden babasını görmeye gitmek için izin istemiş. Çirkin ;

" Gidebilirsin ama gidersen bir daha geri dönmeyeceğini biliyorum. Eğer dönmezsen ben sensiz yaşayamam " demiş.

Güzel, Çirkin'e asla böyle birşey olmayacağını birkaç gün kalıp geri döneceğine dair söz vermiş ve ertesi gün yola çıkmış.

Güzel, babasının yanında günlerin nasıl geçtiğini farketmemiş.. Bir gece rüyasında Çirkin'i görmüş. Çok kötü görünüyormuş. Bir cam kavanozun içinde kımıldamadan yatıyormuş. Güzel, büyük bir pişmanlıkla sabah oluncahemen şatoya geri dönmüş. Her yerde Çirkin'i aramış ama bulamamış. Ağlayarak bahçeye çıktığında Çirkin'in bahçede yerde yattığını görmüş ve hemen yanına gitmiş.

Ağlayarak "Çirkin lütfen beni bırakma seni seviyorum. " demiş.

Çirkin , güçlükle konuşmuş. “Güzel, geldin demek! bir daha geri gelmeyeceksin sandım” demiş..

Güzel; “Olur mu hiç, bak geri döndüm ve bir daha senin yanından asla ayrılmayacağım demiş ve Çirkini yanağından öpmüş.

Bir anda çirkin çok yakışıklı bir prense dönüşüvermiş. Güzel ne olduğunu anlayamamış şaşkınlık ve telaş içerisinde:

-"Sende kimsin?? Çirkin nereye gitti ?." demiş.

Yakışıklı Prens ; Çirkin bendim, yıllar önce kötü bir büyücü bana büyü yaptı, ancak güzel bir kız beni severse büyü bozulacaktı ve sayende büyü bozuldu. O kadar mutluyum ki demiş.

O gündensonra Güzel ve Çirkin mutlu mesut bir ömür boyu beraber yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş, biri Güzel’in, biri Çirkin’in biride bu masalı dinleyen siz çocukların başınaaaa.

Hoşçakalınçocuklaaaar..

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.