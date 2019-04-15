Mustafa Koç'un sporun pek çok alanına sağladığı katkılar, spor tutkusu, sportmenlik anlayışı ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvurular 8 Nisan’da başladı.
Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Koç Spor Ödülü'ne bu yıl da, "Dostluk, mükemmellik, saygı, dayanışma, eşitlikçi, insancıl ve evrensel anlayışa sahip olma" gibi olimpik prensipleri ve değerleri taşıyan ve sporun gelişiminde somut değer yaratan kişi ve kurumlar 12 Mayıs'a kadar aday gösterilebilecek.
24 Eylül 2019'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak olan Mustafa Koç Spor Ödülü için başvurular Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
BU YIL 3'ÜNCÜ KEZ SAHİBİNİ BULACAK
Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora katkılarda bulunmuş Mustafa Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Olimpik Değerlere Katkı teması çerçevesinde 2017 yılında hayata geçirilen Mustafa Koç Spor Ödülü bu yıl üçüncü kez sahibini bulacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen Mustafa Koç Spor Ödülü ile bir dünya görüşü ve yaşam tarzı olan olimpizm ruhunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Ödül, seçici kurul ve jüri değerlendirmesinin ardından sahibini buluyor. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün ilkine olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu Taha Akgül ve Paralimpik Oyunları ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gizem Girişmen layık görülmüştü.
Geçen yıl ise 2017 Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar ödülün sahibi olmuştu.
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