Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde müşteri operasyonları merkezi açıldı.



BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, müşterilerin dağıtım bağlantı anlaşması, alçak gerilim proje onayı, tesisat muayene başvurusu, evrak kayıt işlemleri ile yetkili fen adamları ve elektrik mühendislerinin taleplerini en hızlı şekilde karşılamak için müşteri operasyonları merkezi projesinin ilkini İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirdiği belirtildi.



Proje kapsamında Bayrampaşa'dan sonra Avcılar, Sefaköy ve Beyoğlu ilçelerinde kurulacak müşteri operasyonları merkezleriyle günde 500 ila 1000 arasında talebe yanıt verileceği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, daha hızlı işlem yapabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için sürekli yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, "Müşteri operasyonları merkezi de bunlardan biri. Hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verecek personelimiz, işinde ehil ve bu konuda özel eğitimler almış kişiler. Artık yetkili fen adamları, elektrik mühendisleri ve müşterilerimizin taleplerine bu merkezlerden çok daha hızlı çözüm üretebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Yeşilyurt da müşteri operasyonları merkezinin hizmet kalitesini arttıracağına inandıklarını ve bunun İstanbul halkına yapılan bir hizmet olduğunu ifade etti.



BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.