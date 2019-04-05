Turkcell Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de bulunduğu ekonomi gazetecilerine yeni dönem hedeflerini anlattı. Turkcell’in müşteri odaklılık vizyonu ile yeniden yapılandırıldığını aktaran Erkan, müşterilerle daha güçlü duygusal ilişki kurmayı hedeflediklerini aktardı. Organizasyon yapısının 1 Nisan itibariyle buna göre şekillendiğini kaydetti. Erkan "Satış kanalımızı Bireysel, Kurumsal ve Uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterimizle daha güçlü bir duygusal ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak" dedi. Erkan sohbette sık sık "Sen yap diye" mottosunun altını çizdi.

'MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN UYUMU İLE FARKI KAPATIRIZ'

Turkcell Genel Müdürü murat Erkan, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz ile Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in de katıldığı toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erkan "Yerel seçim süreçleri devam ediyor, süreç sizin sık sık dile getirdiğiniz fiber altyapı ve geçiş hakkı sorunlarının çözülmesini sağlayacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Türkiye'ye baktığımız zaman altyapı konusunda gitmemiz gereken ciddi bir yol var. Teknoloji ve gelişim anlamında her şey dijitalleşme üzerine kurulu. Altyapının geniş kitlelere ulaşması çok kritik. Türkiye'de 20 milyon kadar ev var, fiber altyapının ulaştığı ev sayısı ise 5 milyon. Yüzde 25'in çok düşük olduğu aşikar. Bu iş yerel yönetimle ilgili ama son dönemde daha çok Ulaştırma Bakanlığı ve BTK ile ilerleniyor. Altyapıyı yapma konusunda ortak protokole imza attık ama maalesef gelişme olmadı. Şimdi yaklaşık 4.5 sene seçim gözükmüyor. Merkezi ve yerel yönetimlerin uyumu ve yatırımlarla bu farkı kapatabiliriz. 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka konusunda ilerleme sağlayabiliriz."



'REKABETTEN ZİYADE ODAKLANMA SIKINTISI ENGEL'



Erkan "Ortak altyapıda ilerleme olmamasının sebebi nedir?" sorusuna "Bence şirketler arasında rekabetten ziyade odaklanmayla ilgili sıkıntımız var" yanıtını verdi.



Erişimle değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet edilmesi gerektiğini belirten Murat Erkan sözlerine şöyle devam etti:



'ERİŞİMLE DEĞİL SERVİS VE HİZMETTE REKABET EDELİM'



Ortak altyapı yatırımlarının önemine değinen Murat Erkan altyapı yatırımlarının ayrı ayrı yapılmasının maliyetinin 13-15 milyar doları bulacağına, ortak yapılması halinde ise 2-2.5 milyar dolar olacağına dikkat çekti. 2 yıldır fibere yatırım yapılmadığını ifade eden Erkan" Bu konuda acilen aksiyon alınmalı" dedi. Mevcut durumda Vodafone ve TÜRKSAT ile altyapıyı paylaşmaya başladıklarını aktaran Erkan "Birbirimizin altyapısını kullanarak vatandaşlara fiber hizmet götürüyoruz. Ancak halen Türk Telekom'u bekliyoruz. Artık altyapıyı paylaşmanın ötesine de geçerek Türkiye'nin iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapıyı konuşmalıyız. Erişimle, altyapıyla değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet etmemiz lazım" dedi.



'ELEKTRİK KADAR ÖNEMLİ'



Fiberin 5G için de olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Erkan şöyle devam etti: "Kuracağımız 5G, Endüstri 4.0'ın altyapısı olacak. Elektrik ne ise bu da aynı önemde. Dolayısıyla burada öncelikli olan en hızlı şekilde Türkiye'nin bu altyapıyı kurması. Sonucunda Türkiye kazanacaksa Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız."



1 Nisan'da 5G alanında dünyada bir ilke imza attıklarını kaydeden Erkan "4.5G'nin 3. yılını kutladığımız 1 Nisan 2019'da dünyada ilk kez 4.5G şebekesi üzerinden kendi frekanslarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarımızda 5G sinyali verdik. Kullanıcı terminallerinin olgunlaşmasıyla birlikte, tüm müşterilerimiz 5G'yi deneyimleyebilir hale gelecek" diye konuştu.



'5G'DE BİRÇOK ÜLKE LİSANS BEDELİ ALMIYOR, BİZDE DE BENZER OLMASINI BEKLİYORUZ'



Erkan, 5G konusunda lisanslarla ilgili devlet tarafında girişim olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Türkiye'nin rekabet anlamında, dijitalleşme anlamında kesinlikle geri kalma lüksü yok. Bu kadar genç bir nüfusu olan bir ülkenin bu noktada doğru adımları atacağına inanıyorum. Dikkat ediyorum, seçimlerde bu tür teknoloji yatırımlarını öne çıkaran söylemler vardı. Evvelden bu tür vaatleri çok görmezdik ama artık vatandaş bunları duyarlı, bunların hayata geçirilmesini istiyor. Dolayısıyla bence çok hızlı bir şekilde istenen noktaya geleceğiz. Ama dünya 5G üzerinden bir lisans bedelinden ziyade yerine bir fayda edinme üzerine uğraşıyor. Birçok ülke, ABD'den Japonya'ya, Almanya'dan Kore'ye kadar lisans bedeli almadan operatörlere destek olmaya çalışıyor. Biz de benzer bir şey olmasını bekliyoruz."



'FINTECH SERVİSLERİNİN BÜYÜME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK'



Murat Erkan, Turkcell'in finansal alandaki stratejilerine de değindi. Fintech sektörüne geçen yıl bir önceki yıla göre iki katın üzerinde artışla 111.8 milyar dolar yatırım yapıldığına dikkat çeken Erkan şöyle konuştu: "Türkiye'ye baktığımızda dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerinden birine sahip olmamıza rağmen halen yüzde 40'a yakın banka kullanmayan nüfus var ve toplam harcamaların yüzde 60'a yakını halen nakit yapılıyor. Bizim Paycell ile amacımız müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri tek çatı altında sunabilmek. Şu anda mağazalarımızdan Financell kredisi, Paycell kart satış ve dolum ve fatura ödeme hizmetlerini aktif olarak veriyoruz. 2018'de 507 bin adet fiziki Paycell Kart satılırken, toplamda 2,3 milyona yakın Financell kredisi satışı gerçekleştirdik. Turkcell mağazaları fintech ürünlerimizin satış noktası olmaya devam edecek. Pazardaki diğer oyuncular ile tam bir ekosistem ve işbirliği modeli ile ilerlemek istiyoruz." Erkan, start-up'lar'ı da destekleyeceğini aktardı.



'HABERLEŞME SEKTÖRÜ MART AYINDA ENFLASYONU GERİ ÇEKTİ'



Haberleşme sektörünün mart ayında yüzde 0.29 ile enflasyonu geriye çeken sektör olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Erkan "Bu da elimizi taşın altına koyduğumuzu gösteriyor. Sektörün en büyük oyuncusu olarak da payımız olduğu aşikar" dedi.



'ŞİRKETLERİN FİNANSAL VERİMLİLİĞİ DAHA ÖNEMLİ'



Kurdaki dalgalanmaları da değerlendiren Erkan şunları kaydetti: "Şirketlerin operasyonel verimliliği ve yaklaşımı çok değerli ama son birkaç yıl gösterdi ki finansal verimliliği daha önemli. Finansal anlamda son dönemde şirketi sağlıklı bir noktaya getirdik. Risklerden kaçınma ve riskleri yönetme konusunda çok değerli adımlar attık."

Geçtiğimiz hafta Fintur hisselerini devrettiklerini ve 353 milyon Euro nakit girişi olduğunu hatırlatan Erkan "Bu arada Çin Kalkınma Bankası'ndan aynı hafta 235 milyon Euro 7,5 yıl vadeli bir kredi anlaşması yaptık çok makul oranlarla" dedi.



'REFORM PAKETİ BİZİ HEYECANLANDIRDI'



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelecek hafta açıklaması beklenen ekonomide reform paketinin ana ayaklarından birini oluşturacağı öngörülen vergi yasası değişikliğiyle ilgili beklentisi de sorulan Erkan, paketin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. "Eğer bir vergi paketi açıklanacaksa otomotivden perakendeye kadar herkes heyecanlı olmalı" diyen Erkan, telekom sektörünün hem cihaz ve hem de hizmetlerde en çok vergi veren sektör olduğuna dikkat çekti. Erkan "Beklentimiz telekom sektöründe vergilerin en azından aynı seviyede kalması inşallah öyle olur" diye konuştu.



'T SERİSİ MİSYONUNU TAMAMLADI'



T serisi telefon üretiminin devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da T serisinin misyonunu tamamladığı yanıtını veren Erkan "Özellikle 3G ve 4G teknolojilerinin hızlıca penetre olması için o segmentte boşluğun belli bir fiyat aralığında ürünle dolması gerekiyordu. Pazarı bu yönde hareketlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada sözünü ettiğimiz segmentlerde inanılmaz hareketlilik ve oyuncu sayısı var. Dolayısıyla bizim bir telefon üretme işine girmemize çok ihtiyaç yok. Bu nedenle kısa vadede planımız da bulunmuyor. Yeniden bir boşluk oluşursa değerlendiririz. Yapacak yeterliliğimiz de yetkinliğimiz de var" değerlendirmesini yaptı.



'İKİNCİ EL CİHAZ KİRALAMAYA GİRMEK İSTİYORUZ'



İkinci el cihaz kiralama projeleriyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erkan şöyle konuştu: "Dövizin artmasıyla beraber ikinci cihaz ve ana cihaz pazarı arasında bir boşluk oluştu ve ikinci el talebi artmaya başladı. Biz de bu konuda kendi mağazalarımızda, Turkcell garantisiyle bu hizmeti nasıl veririz diyerek çalışmalar yaptık. Burada, vergi de önemli bir konu çünkü Türkiye'de ikinci el pazarı vergisiz bir pazar. Müşteri açısından, biz bir miktar taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Son zamanlarda daha eski nesilden yeni cihazlar satılıyor. Bunun yerine var olan cihazları daha kaliteli hale getirip ekonomiye katkı sağlamak adına ikinci eli kullanmak, ekonomik, vergisel ve cari açık anlamda ülkemiz için faydalı. Biz bu konuya girmek istiyoruz. Bu iş yetkinlik, tecrübe gerektiriyor. Otomasyon organizasyonu da gerektiriyor. Önemli bir konu, ileride daha da önemli hale gelecektir diye düşünüyorum.



'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ OPERATÖR TEK BİR ŞEBEKE KURDUK'



Erkan, THY taşınma sürecinin devam ettiği İstanbul Havalimanı'nın altyapısına nasıl katkıda bulunduklarını şu sözlerle anlattı: "Yeni havalimanı şehir büyüklüğünde bir altyapı kurmamızı gerektirdi. İnşallah kusursuz bir altyapı ve iletişimi yaşatacağız müşterilere. Üç operatör tek bir şebeke kurduk. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Üç oyuncu beraber, bizim kurduğumuz şebekeyi kullanıyor olacaklar. Ciddi yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. "



TEKNOLOJİ ZİRVESİ 10. NİSANDA 10. KEZ DÜZENLENECEK



Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan günü Haliç Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. "Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenecek zirvede, 20'nin üzerinde oturumda 70'e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya gelecek. Bu yılın ana konuşmacısı ise yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki öne çıkan fikirleriyle dünyadaki öncü isimlerinden Rodney Brooks olacak. Oturumlar"Teknoloji Zirvesi 2019' BiP kanalı ve Turkcell web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.