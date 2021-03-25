Mutant virüs hedef değiştirdi 0:00 / 0:00

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Çocuklar da mutasyonlu virüsün radarına girdi. Üç farklı ülke mutant virüsün belirli yaşlardaki çocuklarda daha çok görülmeye başlandığını paylaştı. İsviçre'de mutant virüs taşıyan çocuk sayısının yüzde 132 arttığı kaydedildi.

ABD, FRANSA, İSVİÇRE PAYLAŞTI: MUTANT VİRÜS 0-9 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

ABD, Fransa ve İsviçre'nin paylaştığı verilere göre mutant virüs davranış değiştirdi. Virüs hem çocukları hem de gebeleri etkilemeye başladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Biz çocukların göreceli hem daha az hasta olduklarını hem de küçük çocukların biraz daha az bulaştırıcı olduğunu biliyorduk. Ama şimdi bu durum tersine dönüyor. Son 1-2 haftadır tekrar hastalığın ilk başlangıcında olduğu gibi zatürreyle gelen çocuklarımız oluyor" dedi.

Üç farklı ülkenin verilerine göre, mutant virüs daha çok 0-9 yaş grubundakileri etkiliyor.

10-20 YAŞ ARASINDA DA VAKALAR ARTIYOR

Prof. Dr. Çokuğraş, "Çocukları da biraz daha fazla etkiliyor gibi gözüküyor. İsviçre'den bildirilen 0-9 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 132 arttığını bildirdiler. 10-20 yaş arasında da vakalar artıyor. Bunların bir kısmı hakikaten mutant suşlar" diye konuştu.

Türkiye'deki seyrin de dünyadakine benzemeye başladığını ifade eden uzmanlar, artık 65 yaş üzerinden çok çocuklar ve anne adayları için endişe duyuyor.

GEBELER DE DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Mutant suşlarla gebelerde bir yayılım olduğu, daha ağır hastalıkların olduğu ve ölümlerin meydana geldiğiyle ilgili bilgiler geliyor" dedi.

Çocuklardaki artışın yaklaşık bir aydır görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş, şu an hastanede 7 çocuk olduğunu, 3-4 tanesinin kesin kanıtlandığını, diğerlerinin ise şüpheli olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Çokuğraş, "Çocuklar riskli grupta olmadıkları için aşı çalışması olmadı ama pandemi çok değişken bir süreç. Yarın mutant virüslerin etkisiyle ne olacak bilmiyoruz. Çocuklar için birtakım faz-2, faz-3 çalışmalar yapılıyor. Biz de yakın gelecekte 16 yaşın altındaki çocuklar için böyle bir çalışmanın içerisine gireceğiz" diye konuştu.