Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir? Parlak Mutfak Dolapları İçin Etkili Temizleme Yöntemleri

Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir?

Birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekleri hazırlamak için her gün zaman geçirdiğimiz mutfağın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Gıda kalıntıları, yemek buharı, yağ ve yemek pişirirken çıkan çöpler nedeniyle mutfak hızlı ve sık kirlenir. Yemek pişirirken lezzet kadar sağlıklı ve hijyenik gıdalar da tüketmek gerekir. Bunun için ise mutfak temizliği detay ve özen ister. Mutfak çok parçalı bir alan olduğu için temizliği gözünüzü korkutabilir. Mutfak temizliğini zorlaştıran durumlardan biri de çok fazla eşya barındırmasıdır. Ancak sıralı bir temizlik ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Mutfak dolaplarını daha kolay temizlemek isteyenler, mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusuna detaylı yanıt arıyorlar. Bu noktada mutfak dolaplarınızın türü, temizleme şeklinizi belirlemenize yardım edecektir. Mutfak dolabı türleri; ahşap, membran, laminant, akrilik ve lake olarak sıralanabilir. Bu seçenekler içinde en çok tercih edilen mutfak dolapları, geçmişte ahşap iken günümüzde daha çok akrilik, lame gibi parlak malzemeli ürünler oluyor. Mutfak dolabının türüne göre mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusunu yanıtlamadan önce mutfak dolabı temizliğinin genel aşamalarından bahsedeceğiz. İşte mutfak nasıl temizlenir diye merak edenler için mutfak temizleme aşamaları;

- Temizliğe hazırlık ve planlama… Mutfak dolapları, buz dolabı, ocak ve fırın gibi tüm bölümleri sıralayarak bir temizlik planı oluşturabilirsiniz. Fırın, ocak ve buzdolabı gibi elektronik cihazları ayrı bir gün içinde bitirirseniz eğer geriye yalnızca mutfak dolaplarının detaylı temizliği kalacaktır.

- Mutfak dolaplarının içini uygun bir yere düzenli şekilde boşaltın. Dolapları boşaltma sırasında ayıklamak istediğiniz mutfak araç gereçlerini ya da gıda ürünlerini ayıklamak işinizi kolaylaştıracak ve daha ferah bir mutfak ortamı sağlayacaktır.

- Hangi malzemeler ile temizlik yapmak istiyorsanız, malzemelerinizi hazırlayınız. Malzeme hazırlığı yaparken az önce de bahsettiğimiz gibi dolaplarınızın türüne uygun temizlik malzemeleri seçmelisiniz. Ayrıca mutfak dolabı temizlerken genel temizlik için hazırladığınız malzemeler yanında yağ lekeleri içinde ayrı malzemeler hazır bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

- Mutfak dolaplarının içi, kapaklar, kulplar, tezgah ve tezgah arkası ayrı ayrı temizlenmesi gereken bölümler olduğu için bir sıralama yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Sıraladığımız aşamaları uygularken eldiven takmanız yararınıza olacaktır. Çünkü uzun soluklu bir temizlik olacağı için elleriniz zarar görmeden, rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Şimdi ise mutfak dolaplarının türlerine göre hangi malzemeleri seçmeniz ve seçtiğiniz malzemeleri nasıl uygulamanız gerektiğinden söz edelim. Günümüzde en çok kullanılan mutfak dolabı türünün parlak mutfak dolapları olduğunu söylemiştik. Bu nedenle ağırlıklı olarak parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Parlak Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir?

Mutfak dolabı türleri detaylı olsa da en genel anlamda ahşap görünümlü mutfak dolapları ve parlak görünümlü mutfak dolapları şeklinde bir ayrım yapabiliriz. Geçmişte çok popüler olan günümüzde ise yaygın olmamakla birlikte hala kullanılan ahşap mutfak dolaplarının temizliği, dokusu nedeniyle biraz zorlayıcı olabilir. Hassas yapısı nedeniyle özen isteyen ahşap mutfak dolaplarını temizlerken ilk dikkat edilmesi gereken adım, dolapların şişmemesi için fazla su kullanımından kaçınmaktır. Temizliği nemli bir bezle ve ahşabın çıkış yönüne doğru yapmak gerekir. Ayrıca ahşap mutfak dolabı temizliğinde zeytinyağı ve limon kullanımı da sıkça önerilir. Ancak günümüzde temizliğinin de daha kolay yapılması nedeniyle parlak görünümlü mutfak dolapları daha çok tercih ediliyor. Bu nedenle parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir ve akrilik mutfak dolapları nasıl temizlenir gibi sorulara arama motorlarında sıkça rastlıyoruz. Aslında iki sorunun cevabı da aynı olacaktır. Çünkü akrilik mutfak dolapları zaten parlak görünümlü mutfak dolabı grubuna girer. Bu nedenle hem parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir hem de akrilik mutfak dolapları nasıl temizlenir sorularını soranlara ortak bir cevap vermiş olacağız. Mutfak dolabı temizleme aşamalarını sıralamıştık. Parlak mutfak dolapları içinde aynı sıralamayı yaparak ilerlemeniz faydalı olacak. Ancak bu noktada hangi malzemeleri tercih etmeniz gerektiği önemli. Öncelikle mutfak dolabı iç temizliğini bitirmenizi öneririz. Mutfak dolabı içini temizlerken öncelikle içindeki kaba temizliği bir bez ya da el süpürgesi yardımıyla alın. Ardından ılık ve sabunlu bir su hazırlayın. Bezi çok ıslatmadan bu karışım ile mutfak dolaplarınızın içini temizleyin. Dolap içlerinde mutfak araç gereçleri yer aldığı için dolap içlerinin hijyenik bir malzeme ile temizlenmesi önemlidir. Ardından nemli bir bez ile duruladığınız mutfak dolabı içlerine eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Sıra mutfak dolabı kapaklarına geldiğinde ise ılık su ve mikrofiber bir bez ile kapaklarınızı temizleyebilirsiniz. Ancak dolaplar fazla kirlendiyse suyun içine birkaç damla sıvı sabun ya da deterjan damlatabilirsiniz. Eğer daha da inatçı lekeler var ise yağlı mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusu gündeme geliyor. Yağlı bölgeler için ılık su, deterjan ve beyaz sirke karışımından yararlanabilirsiniz. Temizlik dendiğinde renklere uygun şekilde bir yöntem belirlemek gerektiğini unutmayalım. Beyaz renk tüm kirleri gösterdiği için temizlik sırasında en özen isteyen renk oluyor. Bu nedenle beyaz mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusunun dile getirilmesi de oldukça doğal. Beyaz mutfak dolaplarında rutin bir temizlik yapılıyor ise ılık su ve birkaç damla deterjan yeterli olacaktır. Ancak beyaz dolaplarınız fazlasıyla kirlenmiş ise detaylı bir temizlik için karbonat ve suyu karıştırıp kullanabilirsiniz. Karbonat, dolaplarınızın beyazlığını geri getirecektir.