Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; başrolünde; İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı, Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında çekilen 'Mutluyuz Mu?' adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Filmin oyuncu kadrosunda; Yasemin Sakallıoğlu ile Büyükak'ın yanı sıra; İlker Aksum, Başak Parlak ve Damla Çolak yer alıyor.

30 Ocak'ta gösterime girecek olan 'Mutluyuz Mu?' filmi; boşanmış bir çiftin, kızları için tatile çıkarak yeniden 'Mutlu aile' rolü yapmasını konu alıyor.

REKLAM

Senaryosunu;İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği filmin galasına; Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar’ın da rol aldığı filmin gala gecesine Burcu Kara, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Şafak Sezer, Alper Kul, Gamze Karta, Nazlı Yağcı, Öznur Serçeler, Kadir Ezildi gibi ünlü isimler katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, filmin hem eğlenceli hem de tanıdık hikâyesiyle izleyicide güçlü bir karşılık bulacağına inandıklarını dile getirdi.

İbrahim Büyükak: Biraz klişe olacak ancak çekerken güldüğümüz çok sahne oldu, zaten seyirci filmin finalinde de bunu görecek. Çok güzel bir film olduğuna, güzel bir enerji geçirdiğimize inanıyoruz. Güzel bir hikâye anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyicilerimiz de bizimle aynı fikirde olur. İbrahim Büyükak Yasemin Sakallıoğlu: Bugün burada olduğumuz için çok mutluyum ve ben böyle zamanları hep şöyle hissediyorum; hani küçük bir çocuksundur ve anaokulunda müsamere yapıp kalabalık karşısına çıkarsın, çok heyecanlısındır, çok korkarsın ama anneni ve babanı görünce rahatlarsın. Ben de böyle günlerde sizi görünce çok rahatlıyorum ve bu iyiliğinizi de unutmayacağım. REKLAM Yasemin Sakallıoğlu İlker Aksum: Yeni baba olduğum, biraz ara vermek istediğim bir dönemdeydim ama teklif gelince hemen bu projeye dâhil olmak istedim. İlk filmi izlediğimde çok eğlenmiştim ve bu işte olmak istemiştim. İkinci filmde kadro daha da genişledi ve ben dâhil oldum. İbrahim'in kaleminin böyle güzel bir tarafı var; hem duygusal hem mizahı yüksek. Keza Yasemin ve böyle güzel bir ekiple olmak çok değerli.

İlker Aksum Başak Parlak: Bu benim ikinci turum oluyor, ilk filmde de yer aldım. İbrahim beni ikinci film için aradığında teklifini seve seve kabul ettim. Bu kez daha güçlü bir senaryo ile seyirciyle buluşacağız. İbrahim ve Yasemin ile birlikte çalışmak çok güzel. Başak Parlak REKLAM Polat Yağcı: Ailecek kahkaha atmak gülmek isteyenler için çok güzel bir film yaptık. Çok sıcak bir aile komedisi. İlk filmden sonra daha da büyüyen ve güçlenen bir hikâye... Aranızda boşanmak isteyen varsa filmi izlemeden boşanmasın, muhtemelen sonra da boşanmazlar zaten. 30 Ocak'ta herkesi sinema salonlarına bekliyoruz." Polat Yağcı Fırat Parlak: Çok mutluyuz birinci filmden sonra sağ olsunlar bize güvendiler, bu filmi de birlikte yaptık. Gerçekten iyi bir film oldu. Tüm ailenizle çoluk çocuk izleyebileceğiniz, sinemalarda kahkaha attığınız eski günleri hatırlatacak bir film. Gurur duyacağımız bir iş yaptık umarım seyircimiz de sever filmi. 30 Ocak'tan itibaren herkesi kahkahaya ortak olmaya bekliyoruz. Fırat Parlak ve eşi Burcu Kara GÖZYAŞLARINA BOĞULDU "Mutluyuz Mu?" filminin galasında, sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Filmin çocuk yıldızı Damla Çolak, hayatının en mutlu günlerinden birinde derin bir kederi paylaştı.

Filmin gösterimi sonrası ekiple birlikte basın mensuplarının karşısına geçen küçük oyuncu, heyecanını paylaşırken sözü kaybettiği babasına getirdi. Babasının bu başarıyı görmesini çok istediğini dile getiren Damla Çolak, gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük oyuncunun bu samimi ve yürek burkan açıklaması, galaya katılan konuklara duygusal anlar yaşattı. REKLAM Damla Çolak’ın ağladığını gören rol arkadaşları İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, minik yıldızı bir an olsun yalnız bırakmadı. Çolak’a sarılarak teselli eden ve ona moral veren ikili, set boyunca kurdukları aile bağını gala sahnesine de taşıdı. Yasemin Sakallıoğlu ile İbrahim Büyükak'ın küçük Damla’yı kucaklayarak sakinleştirmeye çalıştığı o anlar, objektiflere gecenin en anlamlı karesi olarak yansıdı. Galaya katılan şarkıcı Murat Boz; "Uzun zamandır beklediğim bir film, gülmeye ihtiyacımız var. Merakla bekliyordum, izlemeye geldim" dedi. Yeni projelerinden de bahseden Boz; "Yeni şarkılar, yeni işler var. Zamanı var, sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMA BİRİ GİRSİN İSTİYORUM" Murat Boz, gazetecilerin, "Bu tarz film etkinliklerde arkadaşlarınız, eşi veya sevgilileriyle gelirken sizi hep yalnız görüyoruz bunun sebebi nedir?" sorusuna; "Açıkçası ben de yalnız gezeyim diye uğraşmıyorum öyle bir amacım yok.Ben de istiyorum hayatıma birisi girsin ama kısmet nasip işi bu işler" yanıtını verdi. Murat Boz REKLAM Murat Boz, ardından Blok3 lakabı ile bilinen Hakan Aydın'ın 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'Sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan önce kaldırılıp sonra yeniden yüklenmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine; "Ben o kardeşlerimden Barış Anaç (Poizi) ile düet yaptım. Çok başarılı çocuklar Spotify neden böyle bir eylem gerçekleştirdi bilemiyorum bir şey demem doğru olmaz ama ben onlara inanıyorum, yolun sonuna kadar devam etsinler" ifadelerini kullandı. Murat Boz; "Yüksek akış yakalayan sanatçılar, ben Tarkan'dan daha iyi şarkı söylüyorum diyorlar sizce bu doğru mu?" sorusuna ise "Tarkan bambaşka bir mevzu. Tarkan deyince orada duracaksın o başka bir şey ben Tarkan'ın vokalistiydim, onunla 6 sene çalıştım. O bu ülkede bambaşka bir star" yanıtını verdi.