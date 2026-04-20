        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'MUTTER: Bir Annenin Günlüğü' Tribeca Film Festivali'nde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:06 Güncelleme:
        'MUTTER: Bir Annenin Günlüğü' Tribeca'da

        Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı uzun metraj filmi MUTTER: Bir Annenin Günlüğü, dünya prömiyerini 3–14 Haziran 2026 tarihleri arasında 25. kez düzenlenen, sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan New York Tribeca Festivali kapsamında gerçekleştiriyor.

        Filmde, Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan, Ulvi Kahyaoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor. Yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay’ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse üstlenirken, kurgusu Mesut Ulutaş imzası taşıyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten yer alıyor. Filmin özgün müziği ise Tristan Bechet tarafından bestelendi. Filmin konsept tasarımları ise daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından tasarlandı.

        Tribeca Festival'i Hakkında

        Tribeca Festival, sinemaya odaklanan güçlü programı ve dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapan seçkisiyle, uluslararası film endüstrisinin en saygın platformları arasında yer alır.

        2002 yılında Robert De Niro, Jane Rosenthal ve Craig Hatkoff tarafından New York’ta kurulan festival, 11 Eylül sonrası şehrin kültürel yaşamını yeniden canlandırma amacıyla hayata geçirilmiştir. Kurulduğu günden bu yana bağımsız sinemanın en güçlü buluşma noktalarından biri haline gelmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 18 Nisan 2026 (Hürmüz Ne Zaman Açılacak?)

        İran'ın uranyumu ne olacak? ABD-İran uranyumda anlaştı mı? Müzakere masası tehlikede mi? İsrail Lübnan'da ateşkesi bozar mı? Hürmüz tekrar ne zaman açılır? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        #hazar ergüçlü
        #MUTTER
        #New York Tribeca Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek