'MUTTER: Bir Annenin Günlüğü' Tribeca Film Festivali'nde

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı uzun metraj filmi MUTTER: Bir Annenin Günlüğü, dünya prömiyerini 3–14 Haziran 2026 tarihleri arasında 25. kez düzenlenen, sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan New York Tribeca Festivali kapsamında gerçekleştiriyor.

Filmde, Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan, Ulvi Kahyaoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor. Yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay’ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse üstlenirken, kurgusu Mesut Ulutaş imzası taşıyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten yer alıyor. Filmin özgün müziği ise Tristan Bechet tarafından bestelendi. Filmin konsept tasarımları ise daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından tasarlandı.

Tribeca Festival'i Hakkında

Tribeca Festival, sinemaya odaklanan güçlü programı ve dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapan seçkisiyle, uluslararası film endüstrisinin en saygın platformları arasında yer alır.

2002 yılında Robert De Niro, Jane Rosenthal ve Craig Hatkoff tarafından New York’ta kurulan festival, 11 Eylül sonrası şehrin kültürel yaşamını yeniden canlandırma amacıyla hayata geçirilmiştir. Kurulduğu günden bu yana bağımsız sinemanın en güçlü buluşma noktalarından biri haline gelmiştir.