Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Müzik dinlemek günah mı? Diyanet'e göre müzik dinlemek caiz mi?

        Müzik dinlemek günah mı? Diyanet'e göre müzik dinlemek caiz mi?

        Müzik dinlemek günah mı sorusu, din ve İslamiyet çerçevesinde en sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük hayatın neredeyse her alanında bulunan müzik, ibadet bilinci olan pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Müzik dinlemek caiz mi sorusu özellikle dini hassasiyeti olan bireyler tarafından sıkça soruluyor. Müzik dinlemenin günahı var mı konusu, farklı görüşlerin bulunduğu bir alan olarak dikkat çekiyor. Diyanet kaynaklı açıklamalar bu noktada belirleyici kabul ediliyor. Din ile müzik arasındaki ilişki, niyet ve içerik üzerinden değerlendiriliyor. Ayrıntılar, konunun farklı yönleriyle ele alınmasını gerekli kılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzik dinlemek günah mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Müzik, insanlık tarihi boyunca kültürün ve sosyal hayatın önemli bir parçası oldu. Ancak din ve İslamiyet açısından müzik dinlemenin hükmü her zaman tartışma konusu olarak gündemde yer aldı. Müzik dinlemek günah mı sorusu, özellikle gençler arasında yaygın biçimde araştırılıyor. Diyanet’e göre müzik dinlemek caiz mi sorusu ise güvenilir bir dini referans arayanlar için öne çıkıyor. Müzik dinlemenin günahı var mı meselesi, müziğin içeriği, amacı ve kişide oluşturduğu etki ile birlikte ele alınıyor. İslam alimlerinin görüşleri arasında farklı yaklaşımlar bulunuyor. Bu nedenle konu tek cümleyle açıklanacak kadar basit görülmüyor.

        MÜZİK DİNLEMEK GÜNAH MI?

        Müzik dinlemek günah mı sorusu, İslam dünyasında kesin ve tek bir hükümle cevaplanan konular arasında yer almıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun değerlendirmelerinde, müzik doğrudan haram kabul edilen fiiller arasında sayılmıyor. Ancak bu durum, müziğin her şartta ve her biçimde serbest olduğu anlamına da gelmiyor. İslamiyet, insanı kötülüğe yönelten, ahlaki zaaflara sebep olan davranışlardan uzak durmayı esas alıyor. Bu nedenle sözlerinde argo, şiddet, cinsellik ya da dine aykırı unsurlar bulunan müzikler olumsuz değerlendiriliyor.

        Sırf eğlence amacıyla, sorumlulukları unutturacak ve ibadet bilincini zayıflatacak şekilde müzikle meşgul olmak da sakıncalı görülüyor. Özellikle kişinin namaz, aile ve toplumsal sorumluluklarını ihmal etmesine yol açan alışkanlıklar bu kapsamda ele alınıyor. Buna karşılık insanı rahatlatan, huzur veren ve kötü alışkanlıklara sevk etmeyen müzik türleri farklı bir çerçevede değerlendiriliyor. Müzik, kişiyi günaha yaklaştıran bir araca dönüştüğü noktada sorunlu kabul ediliyor. Diyanet’in yaklaşımında asıl belirleyici unsur, müziğin insanın davranışlarına ve ahlaki duruşuna etkisi olarak öne çıkıyor.

        DİYANET’E GÖRE MÜZİK DİNLEMEK CAİZ Mİ?

        Diyanet’e göre müzik dinlemek caiz mi sorusuna verilen cevap, kesin yasak veya sınırsız serbestlik şeklinde ifade edilmiyor. Diyanet’in açıklamalarında müziğin hükmü, içerik ve kullanım amacına göre değerlendiriliyor. İslamiyet’te haram olan unsurlar barındırmayan, insanı kötü davranışlara yöneltmeyen müziklerin dinlenmesi caiz kabul ediliyor. Bu yaklaşımda, müziğin insan ruhu üzerindeki etkisi de dikkate alınıyor.

        Özellikle ilahi, tasavvuf musikisi veya kültürel değerleri yansıtan eserler bu kapsamda örnek gösteriliyor. Bu tür müziklerin, insanın manevi dünyasını besleyebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık müziğin kişiyi ibadetlerden alıkoyması, ahlaki sınırları zorlaması veya harama teşvik etmesi durumunda caiz olmadığı belirtiliyor. Diyanet, bu noktada kişinin kendi muhasebesini yapmasını da önemli görüyor. Müziğin hayatın merkezine yerleştirilmesi yerine, ölçülü ve dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kişinin niyeti ve müzikle kurduğu bağ, hükmün şekillenmesinde etkili oluyor.

        MÜZİK DİNLEMENİN GÜNAHI VAR MI?

        Müzik dinlemenin günahı var mı sorusu, müziğin niteliğine göre farklı cevaplar buluyor. Diyanet kaynaklı değerlendirmelerde, her müzik türünün aynı hüküm altında ele alınmadığı görülüyor. Sözleri ve mesajı dinin temel ilkeleriyle çelişmeyen, kişiyi kötü alışkanlıklara sürüklemeyen müzikler günah olarak nitelendirilmiyor. Bu tür müziklerin, kişinin psikolojisini olumlu yönde etkileyebileceği de ifade ediliyor.

        Ancak müzik aracılığıyla haram davranışların normalleştirilmesi, insanın nefsini olumsuz yönde etkilemesi veya ahlaki değerlerin aşındırılması durumunda günah söz konusu oluyor. Özellikle sürekli ve kontrolsüz biçimde müzikle meşgul olmanın, kişiyi manevi yönden zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor. İslamiyet’te asıl olan, insanın kalbini ve davranışlarını koruması kabul ediliyor. Bu nedenle müzik dinleme alışkanlığı, kişinin dini hayatını nasıl etkilediği üzerinden değerlendiriliyor. Diyanet, bu konuda genel yargılardan kaçınıyor ve bilinçli tercihlere vurgu yapıyor.

        DİN VE İSLAMİYETTE MÜZİK DİNLEMEK GÜNAH MI?

        Din ve İslamiyet açısından müzik, tamamen reddedilen ya da sınırsızca serbest bırakılan bir alan olarak görülmüyor. İslam tarihinde müziğin farklı formlarının varlığı biliniyor. Dini törenlerde okunan ezgiler, ilahiler ve makam geleneği buna örnek gösteriliyor. Bu durum, müziğin doğru kullanıldığında dini hayatla çelişmediğini ortaya koyuyor.

        Diyanet’in yaklaşımında da bu tarihsel arka plan dikkate alınıyor. Müzik, insanın ruh halini etkileyen güçlü bir araç olarak tanımlanıyor. Bu gücün hangi yönde kullanıldığı ise belirleyici kabul ediliyor. İslamiyet, insanı iyiliğe yönelten ve toplumsal huzuru destekleyen her davranışı teşvik ediyor. Müzik de bu çerçevede, ölçü, niyet ve içerik doğrultusunda değerlendiriliyor. Dini hassasiyetleri gözeterek yapılan tercihler, bu konuda en sağlıklı yol olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baskale'de domuz sürüsü görüntülendi

        (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde sürü halinde yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası