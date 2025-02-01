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        Haberler Magazin 'Müzik: Fahir Atakoğlu'nun galasına ünlü akını

        Fahir Atakoğlu'nun müzikal yolculuğu belgesel oldu

        Dünyaca ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu'nun İstanbul'da başlayıp notaların izinde ABD'ye kadar uzanan müzikal yolculuğunu anlatan 'Müzik: Fahir Atakoğlu' belgeselinin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:05
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        Müzikal yolculuğu belgesel oldu
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu’nun üstlendiği ‘Müzik: Fahir Atakoğlu' belgeselinin özel gösterimi AKM’de yapıldı. Fahir Atakoğlu’nun müzik serüvenine, İstanbul’daki yaşamında iz bırakan mekanlardan, ABD’deki stüdyosuna uzanan coğrafi bir pencereden kendi bakış açısıyla ışık tutan belgeselin gösterimine çok sayıda ünlü isim katıldı.

        Fahir Atakoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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        Batuhan Tunçer’in yönetmenliğini, Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü yaptığı belgeselin galasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hülya Koçyiğit, Emel Göksu, Fadik Sevin Atasoy, Ali – Aysun Kocatepe, Nefise Karatay, Toprak Sergen, Şebnem Schaffer, Aslıhan Karalar, Bensu Orhunöz, Emre Özmen, Cemre Arda, Melih Özkaya, Gökberk Yıldırım, Hülya Diken, Keremcem, Göktuğ Sevinçli, Sultan Sarohan, Vildan Mumcu Özol, Tolga Özol, Gökhan Mumcu ve Zeynep Mansur katıldı.

        Hülya Koçyiğit ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

        FAHİR ATAKOĞLU HAKKINDA

        Fahir Atakoğlu, 1963'te İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini fark eden annesi sayesinde, 7 yaşında piyano dersleri almaya başladı. Işık Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada müzik öğretmeni Muzaffer Uz tarafından Cemal Reşit Rey ile tanıştırıldı ve çalışmalarına Cemal Reşit Rey ile devam etti. Lise mezuniyetinin ardından Londra'ya giden Atakoğlu, Croydon College'da eğitim aldı. Bu esnada stüdyo müzisyenliği yapmaya ve mekanlarda canlı performanslar sergilemeye başladı.

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        Türkiye’ye döndükten sonra reklam ve belgesel müzikleri yapmaya başlayan ve iki alanda da büyük ses getiren Atakoğlu, 1994’te kendi adını taşıyan ilk solo albümünü çıkardı. Sezen Aksu ve Aysel Gürel gibi sanatçıların söz yazdığı besteleri, geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Sanatçı, kariyeri boyunca bale, tiyatro, dizi gibi çok farklı alanlarda beste yaptı. Kendi müziğini dünyaya açmak ve yeni anlayışlarla karşılaşmak için, 1990’lı yılların sonunda ABD’ye yerleşti.

        Senfonik eserleri, film müzikleri ve özgün caz çalışmalarıyla tanınan Atakoğlu, uluslararası alanda birçok ödül aldı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli müzik festivallerinde yer aldı. Los Angeles'taki dünyaca ünlü Kodak Tiyatrosu ve New York'taki Carnegie Hall gibi sahnelerde başarılı konserler verdi.

        Fahir Atakoğlu, 1994'teki solo albümünden bu yana 17 albüm çıkardı. John Patitucci, Randy Brecker, Bob Mintzer, Horacio “El Negro” Hernandez, Anthony Jackson, Buika gibi dünya müziğinin önde gelen sanatçılarıyla çalıştığı Istanbul in Blue, Faces&Places, If, For Love gibi albümler büyük ses getirdi. Bu albümler, ABD müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi. Atakoğlu, halen ailesiyle birlikte yaşadığı ABD’nin Virginia eyaletinde, zamanın ve mekanın ötesine geçen melodiler üretmeye devam ediyor.

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        #Fahir Atakoğlu
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