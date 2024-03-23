Müzisyen Semih Tuncer hayatını kaybetti

Üzüntüsünü dile getiren Doğukan Manço; "Son fotoğrafımızmış… Semih Tuncer’in haberini almadan bir gün önce, 'Ya çok ara verdik, bir kapısını çalsam da yine güzel bir müzik yapsak' diye debelenim duruyordum evde… Bilen bilir, çok özel bir yetenek, çok kişinin müzik hayatını güzelleştirmiş birisi. Benim de bu sektörde var olmamı sağlayan çok değerli bir arkadaşım, ağabeyim ve ustamdı. Allah, mekânını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Ben erteledim, 'Şu işler bir bitsin arayacağım' dedim. 'Kafam rahatlasın da bir akşam daha rahat vakit geçirelim' dedim. Şimdi sonuç? Kafam rahatlasa ne olur? Her neyi erteliyorsanız kısaltın o süreyi…" ifadelerini kullandı.