Reuters

Askeri diktatörlüğün hakim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin ve cuntanın gölgesinde yapılıyor. Hükümetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Kyi’nin devrilmesiyle başlayan süreç seçilmiş hükümetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Ülkede çıkan olaylarda can kayıpları, tutuklamalar ve yaralanmalar her geçen gün daha da artıyor. Seçilmiş hükümetin devrilmesiyle başlayan süreçte ülke askeri yönetim tarafından bir yıllık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Geçtiğimiz gün ordu sözcüsü, Myanmar’ın başkenti Nepido’da (Naypyidaw) yaptığı açıklamada yakında hükümet binalarının, bankaların ve okulların ülkede açılacağını söyledi. Darbe karşıtlarına karşı orduyla ve güvenlik güçleriyle iş birliği çağrısı yaparak yayın organlarını yalan haberle suçladı.

Öte yandan ordu sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tunn, ''Yabancı ülkelerle iş birliği yapıyoruz ve komşu ülkelerle birlikte çalışıyoruz'' ifadelerinde bulundu.