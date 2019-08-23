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HaberlerDünya

Myanmar hakkında korkunç rapor: Sistematik cinsel şiddet!

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun raporunda, Myanmar ordusunun, soykırım niyetiyle kadın, erkek, çocuk ve trans bireylere sistematik şekilde tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı bildirildi.

Myanmar

BM Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun, tecavüz ve cinsel şiddet kurbanı yüzlerce kişiyle görüşerek hazırladığı yeni raporu, Myanmar ordusunun Arakanlılar ve diğer etnik gruplara karşı ''soykırım niyetiyle'' işlediği suçları ortaya koydu.

Myanmar ordusunun, cinsel şiddeti etnik azınlıkları korkutmak ve cezalandırmak için kullandığı belirten raporda, ordunun Arakan eyaleti başta olmak üzere Kaçin ve Şan eyaletlerinde soykırım niyeti taşıyan suçlar işlediği ifade edildi.

VÜCUTLARI SİGARA İLE YAKILDI

Raporda, "Askerler, soykırım niyetiyle kadın erkek, çocuk ve trans bireylere sistematik şekilde tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel şiddet uyguladı.'' ifadesine yer verildi.

Arakanlıların işkenceye de maruz kaldığı aktarılan raporda, vücutları sigara ile yakılan, bıçakla kesilen ve askeri üslerde seks kölesi olarak tutulan kadın ve kız çocuklarının bulunduğu kaydedildi.

Erkek ve erkek çocukların da gözaltında tecavüze maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, Kaçin'de Myanmar İstihbarat görevlilerinin gözaltındaki iki erkeği, soyunmaları isteyerek birbirlerine tecavüz etmeye zorladığı belirtildi.

Raporda ordunun işlediği suçlara tolerans gösteren ve cezasız kalmasına göz yuman Myanmar hükümeti de kınandı.

BM Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Üyesi Radhika Coomaraswamy, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma iki yıldır devam eden sessizliğe son vermesi ve Myanmar ordusunu savaş ve insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutması çağrısı yaptı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

 

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