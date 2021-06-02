Myanmar’a elçi atama çağrısı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cakarta'da düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Myanmar'a özel bir elçi atanması derhal yapılmalı ve tüm taraflarla iletişim sürdürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklara salı günü yaptığı açıklamada, ASEAN'ın başkanı ve genel sekreterinin nisan ayında kabul edilen beş maddelik uzlaşmayı takip etmek için önümüzdeki günlerde Myanmar’ı ziyaret edeceğini belirtti.

ASEAN bölgedeki diplomatik çabaya öncülük etmeye çalışırken Myanmar’a silah tedarikinin durdurulmamasına ilişkin çağrısı ve askerî rejimle iktidara gelen cunta liderini Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği zirvesine davet etmesiyle çok fazla tepki almıştı.

Ülkedeki cunta rejimi hem de sivil hükûmet birbirleriyle diyalogu reddederken ASEAN’ın öncülüğündeki ‘‘yapıcı diyalog’’ olarak adlandırdıkları çabadan sonra da ülkede yaşanan kaos durmadı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, ‘‘Myanmar'daki siyasi krizi çözmek ve halkın iradesine uygun olarak demokrasiyi Myanmar'ın siyasi alanına geri getirmek için kapsayıcı diyalog teşvik edilmelidir." açıklamasını yaptı.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.