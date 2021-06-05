Myanmar’da ASEAN elçileri krizi 0:00 / 0:00

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Myanmar’da ülkede darbeyle iktidara gelen askerî rejimin muhalifleri, cuma günü yaptığı açıklamada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği üyesi ülkelerin ülkedeki krizi sona erdirme çabalarına yönelik inancı kaybettiklerini söyledi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN),ordunun 1 Şubat'ta Aung San Suu Çii'nin seçilmiş hükümetini devirmesiyle kaos içinde olan Myanmar'daki krizden bir çıkış yolu bulmak için uluslararası diplomatik çabaya öncülük etmişti. ASEAN’ın zirveye cunta liderini çağırması, ülkede darbeyle iktidara gelen askerî rejimin bizzat tanınması nedeniyle tepki çekmişti.

Ülkede askerî rejime karşı gelen grubun kurduğu hükûmette Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak bilinen Moe Zaw Oo, ASEAN’ın diplomatik çabalarına ilişkin bütün umutların tükendiğini söyledi.

Myanmar'da yaşanan internet kesintileri nedeniyle bir toplantıda konuşan Zaw Oo, ASEAN hakkında "Güvenilirlikleri için sağlam bir planları olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını kullandı.

Bilindiği gibi cunta lideri Min Aung Hlaing ve ASEAN’ın beş maddelik uzlaşması kapsamında Myanmar’a elçi gönderilecekti.

Ancak ASEAN, elçilerinin ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğini henüz açıklamadı. Ziyaret kapsamında ilk olarak askerî rejimle mi yoksa askerî rejimle iktidara gelen ordunun muhalifleriyle temasa geçilip geçilmeyeceği şimdiden tartışma konusu oldu.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü. Ülkede 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.