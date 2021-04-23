Myanmar’da kriz zirvesi 0:00 / 0:00

Bölgede insan hakları ihlallerinin durdurulmasına ilişkin yerel sivil toplum kuruluşlarına acil çağrısını yineleyen ASEAN, Myanmar’da 1 Şubat’ta hükûmeti deviren ordunun başındaki isim General Ming Aung’un da zirveye büyük olasılıkla katılacağını bildirdi. Bu açıklama sonrası sivil toplum kuruluşları sosyal medyada açıklama yaparak "ASEAN liderleri, Myanmar halklarının haklı temsilcilerine danışmadan ve müzakere etmeden mevcut krizi çözmek için bu zirvede hiçbir şey başaramayacaklar" diyerek tepki gösterdi.

Cuntanın başındaki isim General Ming Aung ‘un ASEAN zirvesine çağrılmasının askerî rejimin bizzat kendi vatandaşlarına ve halkına karşı gerçekleştirdiği katliama meşruiyet sağladığı ifade edildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Twitter’da çoğalan tepkilerde askerî rejime karşı sivil hükûmet etiketiyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Açılan etiketlerde kullanıcılar ASEAN’ı sivil hükûmeti tanımaya davet ettiler.

ASEAN

Soğuk Savaş döneminde temelleri atılan oluşum 1967 yılında Malezya, Filipinler, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından kurulmuş olan ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) daha sonra Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya’nın da kuruluşa dahil olmasıyla bugünkü halini aldı.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükümetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükümetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Reuters’ın haberine göre, Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan veriler 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 739 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3.300 kişinin gözaltında olduğunu ifade etti.