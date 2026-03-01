N'golo Kante: Reaksiyon gösterdik ama yeterli değildi
Fenerbahçe'nin orta sahası N'golo Kante, Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, "Reaksiyon gösterdik ama yeterli değildi" ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu N'golo Kante, değerlendirmelerde bulundu.
"REAKSİYON GÖSTERDİK AMA YETERLİ DEĞİLDİ"
Maçı değerlendiren Kante, "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi." ifadelerini kullandı.
