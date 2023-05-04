N ile başlayan kız isimleri hem popüler hem de modern isimleri içinde barındırır. Bu nedenle ailelerin ilk isim tercihleri arasına girer. Peki, N harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Siz de yeni doğacak bebeğiniz için henüz isim bulamadıysanız N harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte N ile başlayan kız bebeği isim önerileri…
N ile Başlayan Kız İsimleri
Nadir bulunan, henüz keşfedilmemiş ya da modern ve popüler isim arayışı içindeyseniz N ile başlayan kız isimlerini mutlaka inceleyin.
N Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Nabia: Yerden fışkırarak çıkan
- Naciye: Selamete eren, kurtulmuş
- Nadide: Görülmemiş, az bulunan
- Nadime: Tövbekâr, tövbe eden
- Nadire: Az bulunan, seyrek görülen, nadir
- Nadiye: Seslenen
- Nafia: Bayındırlık işleri
- Nafile: 1) İşe yaramayan, boşa giden. 2) Fazladan kılınan namaz ya da oruç.
- Nafiye: Ortadan kaldırılan
- Nafize: Sözünü dinleten, sözü geçen
- Nagehan / Nagihan: Bir anda, ansızın, vakitsiz
- Nağme: Uyumlu olan ses
- Nahide / Nahite: Yetişmekte olan genç kız
- Naime: Zarif ve ince kadın
- Naire: Sıcaklık
- Nalan: İnleyen
- Nalie: İstekleri kabul eden, muradına eren
- Name: Sevgiliye yazılan mektup
- Narin: Zarif kadın
- Nas: 1) Yardımcı 2) Kuran’da geçen bir sure ismi.
- Naşide: Şiir okuyan kişi
- Naz: İstekli gibi görünen ancak çekingen davranan
- Nazan: Cilveli, nazlı
- Nazende: Naz yapan sevgili
- Nazife: Kibar ve zarif kadın
- Nazire: Örnek davranış
- Nazlı: Naz yapan kadın
- Nazmiye: Şiir ile alakalı olan
- Nebahat: Ünlü, onurlu, şerefli
- Nebiye: Yol gösterici, doğru yolda olan
- Necibe: Soyu temiz olan kişi
- Necla: Evlat, nesil
- Necmiye: Yıldızlar ile ilgili olan
- Nedime: Sohbeti hoş kadın arkadaş
- Nefise: Çok beğenilen kadın
- Nehir: Akarsu adı
- Nergis: Çiçekli bir süs bitkisi
- Neriman: Cesur, yiğit kişi
- Nermin: İnce, kibar ve nazik
- Nesli: Soya ait
- Neslihan: Han soyuna mensup
- Neslişah: Şah soyuna mensup
- Nesrin: Yaban gülü
- Neşe: Sevinç
- Neval: Talih, bağış
- Nevcan: Yeni doğan
- Nevin: Yeni olan, yepyeni
- Nevra: Işık, parlaklık
- Nezahat: Ahlaklı ve temiz olan
- Nezihe: Masun ve temiz kişi
- Nigâr: Resim kadar güzel kadın
- Nihal: İnce vücutlu, fidan gibi kadın
- Nihan: Gizli, sır gibi saklı
- Nil: Mısır’dan geçen büyük nehir
- Nilay: Ayın parlaklığı, ay gibi parlak
- Nilgün: Çivit renginde ya da koyu mavi renginde olan
- Nilhan: Nil’in hanı
- Nilüfer: Su birikintisinde açan bir çiçek türü
- Nisa: 1) Kuran’da geçen bir sure. 2) Kadın.
- Nur: Allah’tan geldiğine inanılan ışık
- Nuray: Nurlu, nurdan olan, ışıklı
- Nurcan: Neşeli
- Nurcihan: Cihanın nuru
- Nurçin: Nur toplayan, nur derleyen
- Nurperi: Peri gibi güzel ve aydınlık
- Nurinisa: Kadınlığın aydınlığı, ışığı
- Nurseli: Işık seli
- Nurşah: Aydınlıkların şahı
- Nurşen: Mutlu ve ışık saçan
- Nurtaç: Nurdan taç takan
- Nurten: Teni ışık olan
- Nurun: Işıklı
- Nükhet: Güzel kokan, teni berrak olan güzel kadın
- Nüzhet: Sevinç, feraha eren
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