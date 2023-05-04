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Haberler Kısayol Aile N ile Başlayan Kız İsimleri: N Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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N ile başlayan kız isimleri: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir kızı olacağını öğrenen çiftler, ilk olarak derinlemesine bir isim araştırmasına giriyor. Dünyaya gelecek bebekleri için her şeyin en iyisini düşünen anne-baba adayları isim konusunda da gerekli titizliği göstermektedir. Pek çok aile, bebekleri için en güzel ismi bulmaya çalışırken, bir yandan da internet üzerinden araştırma yapmaktadır.

N ile Başlayan Kız İsimleri: N Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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N ile başlayan kız isimleri hem popüler hem de modern isimleri içinde barındırır. Bu nedenle ailelerin ilk isim tercihleri arasına girer. Peki, N harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Siz de yeni doğacak bebeğiniz için henüz isim bulamadıysanız N harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte N ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

N ile Başlayan Kız İsimleri

Nadir bulunan, henüz keşfedilmemiş ya da modern ve popüler isim arayışı içindeyseniz N ile başlayan kız isimlerini mutlaka inceleyin.

N Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Nabia: Yerden fışkırarak çıkan
  • Naciye: Selamete eren, kurtulmuş
  • Nadide: Görülmemiş, az bulunan
  • Nadime: Tövbekâr, tövbe eden
  • Nadire: Az bulunan, seyrek görülen, nadir
  • Nadiye: Seslenen
  • Nafia: Bayındırlık işleri
  • Nafile: 1) İşe yaramayan, boşa giden. 2) Fazladan kılınan namaz ya da oruç.
  • Nafiye: Ortadan kaldırılan
  • Nafize: Sözünü dinleten, sözü geçen
  • Nagehan / Nagihan: Bir anda, ansızın, vakitsiz
  • Nağme: Uyumlu olan ses
  • Nahide / Nahite: Yetişmekte olan genç kız
  • Naime: Zarif ve ince kadın
  • Naire: Sıcaklık
  • Nalan: İnleyen
  • Nalie: İstekleri kabul eden, muradına eren
  • Name: Sevgiliye yazılan mektup
  • Narin: Zarif kadın
  • Nas: 1) Yardımcı 2) Kuran’da geçen bir sure ismi.
  • Naşide: Şiir okuyan kişi
  • Naz: İstekli gibi görünen ancak çekingen davranan
  • Nazan: Cilveli, nazlı
  • Nazende: Naz yapan sevgili
  • Nazife: Kibar ve zarif kadın
  • Nazire: Örnek davranış
  • Nazlı: Naz yapan kadın
  • Nazmiye: Şiir ile alakalı olan
  • Nebahat: Ünlü, onurlu, şerefli
  • Nebiye: Yol gösterici, doğru yolda olan
  • Necibe: Soyu temiz olan kişi
  • Necla: Evlat, nesil
  • Necmiye: Yıldızlar ile ilgili olan
  • Nedime: Sohbeti hoş kadın arkadaş
  • Nefise: Çok beğenilen kadın
  • Nehir: Akarsu adı
  • Nergis: Çiçekli bir süs bitkisi
  • Neriman: Cesur, yiğit kişi
  • Nermin: İnce, kibar ve nazik
  • Nesli: Soya ait
  • Neslihan: Han soyuna mensup
  • Neslişah: Şah soyuna mensup
  • Nesrin: Yaban gülü
  • Neşe: Sevinç
  • Neval: Talih, bağış
  • Nevcan: Yeni doğan
  • Nevin: Yeni olan, yepyeni
  • Nevra: Işık, parlaklık
  • Nezahat: Ahlaklı ve temiz olan
  • Nezihe: Masun ve temiz kişi
  • Nigâr: Resim kadar güzel kadın
  • Nihal: İnce vücutlu, fidan gibi kadın
  • Nihan: Gizli, sır gibi saklı
  • Nil: Mısır’dan geçen büyük nehir
  • Nilay: Ayın parlaklığı, ay gibi parlak
  • Nilgün: Çivit renginde ya da koyu mavi renginde olan
  • Nilhan: Nil’in hanı
  • Nilüfer: Su birikintisinde açan bir çiçek türü
  • Nisa: 1) Kuran’da geçen bir sure. 2) Kadın.
  • Nur: Allah’tan geldiğine inanılan ışık
  • Nuray: Nurlu, nurdan olan, ışıklı
  • Nurcan: Neşeli
  • Nurcihan: Cihanın nuru
  • Nurçin: Nur toplayan, nur derleyen
  • Nurperi: Peri gibi güzel ve aydınlık
  • Nurinisa: Kadınlığın aydınlığı, ışığı
  • Nurseli: Işık seli
  • Nurşah: Aydınlıkların şahı
  • Nurşen: Mutlu ve ışık saçan
  • Nurtaç: Nurdan taç takan
  • Nurten: Teni ışık olan
  • Nurun: Işıklı
  • Nükhet: Güzel kokan, teni berrak olan güzel kadın
  • Nüzhet: Sevinç, feraha eren

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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