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        Haberler Gündem Naci Görür'den açıklama | Son dakika deprem haberleri: Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!

        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!

        Hatay'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4.1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:19
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        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD, 10 kilometre derinlikte dün saat 10.58’de, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı.

        PROF. DR. GÖRÜR DEĞERLENDİRDİ

        Hatay Valiliği de depremle ilgili 112 acil çağrı merkezine herhangi bir ihbar gelmediğini duyurdu. Bu depremin ardından Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklamada bulunarak bu depremi değerlendirdi.

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        "KIRILMAMIŞ KESİM KIRILDI"

        Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4.1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

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        #naci görür
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