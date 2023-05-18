Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İSTANBUL DEPREMİ| Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!
ABONE OL

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!

Sabancı Üniversitesince düzenlenen "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" seminerinin 7'ncisi "Ülkemizde Deprem ve Depreme Dirençli Kentler" başlığıyla gerçekleştirildi. Seminere katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu

İSTANBUL DEPREMİ| Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Duygulu moderatörlüğünde yapılan seminerin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür oldu.

AA'da yer alan habere göre burada konuşan Görür, Türkiye'nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini vurgulayarak, fay tartışmasının da bilim insanlarına bırakılması gerektiğini aktardı.

"TARTIŞMAKTAN ASIL ÇÖZÜME GİDEMİYORUZ"

Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, "Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz" ifadesini kullandı.

DEPREME DİRENÇLİ KENTİN 6 BİLEŞENİ

Görür, kentleri depreme dirençli hale getirmenin altı bileşeninin olduğuna dikkati çekerek, bunların yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre-ekosistem ve ekonomi olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Görür, il yönetimleri ve mekan kullanımının mikrobölgeleme çalışmaları çerçevesinde yapılmasının önemine işaret ederek, bu çalışmaların ağırlıklı olarak 1999 depreminden sonra yapıldığını aktardı.

"MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMASI YAPILMALI"

O dönem bir ilçenin mikrobölgeleme çalışmalarının 20-25 milyon dolar tutuğunu dile getiren Görür, bu çalışmaların bütün Türkiye'de yapılması gerektiğini belirtti.

Görür, geliştirme çalışmaları süren erken sistemlerin esas amacının doğalgaz, su, elektrik gibi stratejik kurumlarda önden sistemlerde kesinti sağlayarak güvenlik önemlerini artırmak olduğunu anlattı.

"DEPREME DİRENÇLİ KENT YAPMAK ZOR DEĞİL"

Bugünkü teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmanın hiç zor olmadığını belirten Görür, şunları kaydetti:

"KANALİZASYON VE İÇME SUYU SİSTEMLERİ ZARAR GÖRECEK"

"Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu, Türkiye'de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz."

"EN İYİ İHTİMALLE 2044'E KADAR ZAMAN VAR"

Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğalgaz faturası ne kasar süre ücretsiz olacak? Bedava doğalgaz uygulaması ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Doğalgaz faturası ne kasar süre ücretsiz olacak?
AÖF final tarihleri 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı?
GÜNDEM AÖF final sınavı tarihleri
Son dakika haberler: Baba oğul art arda öldü! Kalp krizi! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Baba oğul art arda öldü! Kalp krizi!
Son dakika haberleri: Songül 23 yaşındaydı! Kardeşi öldürdü! - Gündem haberleri
GÜNDEM Songül 23 yaşındaydı! Feci son!
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Cuma okullar ve iş yerleri tatil mi, yarım gün mü?
GÜNDEM 19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?
GÜNDEM 19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi?
Son dakika haberler: Daha 2 yaşındaydı! Çanakkale'de anne oğul can verdi! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Daha 2 yaşındaydı! Anne oğul can verdi!
HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur alarmı
GÜNDEM 20 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.