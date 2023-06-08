Nacl asit mi baz mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Nacl Asit mi Baz mı? Nacl Nedir, Özellikleri Neler?
ABONE OL

Nacl asit mi baz mı?

Kimyasal formülü NacI olan bileşiğin ismi sodyum klorürdür. Beyaz renkte ve kristalize bir yapıda olan bu bileşik, hem insanların temel besin kaynaklarından biri hem de önemli bir ticari ürün olarak öne çıkmaktadır. Doğada katı ya da çözünmüş halde bulunabilen sodyum klorür, kokusuz ve kendine özgü bir tada sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Peki, sodyum klorürün kimyasal formülü ola NacI nedir? NacI asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Nacl Asit mi Baz mı? Nacl Nedir, Özellikleri Neler?
HABERTURK.COM

Sulu çözelti haline geldiğinde elektriği iletme konusunda da oldukça başarılı olan sodyum klorür, tıp alanından sanayi alanına kadar birçok alanda sıklıkla kullanılan kimyasal ürünler arasında yer almaktadır. Peki, Nacl özellikleri nelerdir? NacI ph değeri kaçtır? Ayrıntılar yazımızın devamında…

NacI Nedir?

Nacl formülü ile gösterilen bileşiğin ismi sodyum klorür ya da bilinen ismiyle sofra tuzudur. Doğada hem katı hem de çözülmüş halde bulunan ve denizler, göller ve kaya tuzlarından elde edilen sodyum klorürün erime derecesi 801 santigrat derece, buharlaşma derecesi ise 1440 santigrat derecedir.

NacI Özellikleri Nelerdir?

Beyaz ve kristal bir yapıya sahip olan sodyum klorür, tüm canlılar için en önemli besin maddelerinden bir tanesi olarak dikkate çıkmaktadır. Tarihin her döneminde en önemli ihtiyaçlar arasında öne çıkan sodyum klorür ya da sofra tuzu hem besinlere lezzet katmak için hem de gıdaların korunmasında kullanılmaktadır. Genellikle tuzlu su kuyularından, kayalardan, denizlerden, göllerden elde edilen sodyum klorür, elde edilen tuzlu suyun buharlaştırılması yöntemiyle elde edilmektedir.

İnsan sağlığı açısından da oldukça önemli bir bileşik olan sodyum klorür, hücre zarlarının kendi aralarında olan konsantrasyonlarının sağlanmasında, kısa bağırsak aracılığıyla besinlerin emilmesi, vücuttaki kan hacminin ve kan basıncının düzenlenmesi gibi fonksiyonları da yerine getirmektedir. İnsanlarda görülen sodyum klorür eksikliği ise kronik ishal, kaslarda görülen fonksiyon bozuklukları gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Sodyum klorürün endüstriyel alanda kullanımı ise oldukça çeşitlidir. Tekstil sektöründe tuzlu su kullanılarak yapılan durulamalarda, metal sanayinde alüminyum ya da berilyum gibi madenlerin işlenmesinde, kauçuğun imal edilmesinde, çimentodan yapılan kaplamalarda betonu sertleştirmede, kâğıt sanayisinde kâğıt hamurunun imal edilmesinde sodyum klorür kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak gıdaların tatlandırılmasında hem de korunmasında kullanılan sodyum klorür, özellikle işlenmiş et ürünlerinin imalatında sıklıkla kullanılmaktadır. Tıp ve eczalık alanında da kullanılan bu bileşik; aynı zamanda cam ve seramik imalatından, kışın buzlanan yolların eritilmesine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

NacI Asit Mi Baz Mı?

Bir madde suda çözüldüğü sırada, çözeltiye hidrojen iyonu yüklüyorsa asit; aynı işlem sırasında hidroksil iyonu yüklüyorsa baz olarak tanımlamaktadır. Sodyum klorürün kimyasal formülü olan NacI; asit olarak da baz olarak da tarif edilmemekte ve nötr bir madde olarak bilinmektedir.

NacI Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da alkali değerlerini anlamak için kullanılan ölçüye potansiyel hidrojen ya da bilinen kısaltması ile ph değeri adı verilmektedir. Peki, NacI ph değeri kaçtır? Sodyum klorürün sulu çözeltisinin ph değeri 6.7 ile 7.3 arasındadır.

Nacl İyonik Mi?

Sodyum klorür ya da bilinen ismiyle softa tuzu bünyesinde 1/1 oranında sodyum ve klorür iyonları barındırması sebebiyle iyonik bir bileşiktir.

Nacl Polar Mı?

Polar be apolarlık durumu; birden fazla atomdan meydana gelen bir molekülün ya da bileşiğin fiziksel duruşundan kaynaklanan bir kutuplu olma halidir. Sodyum klorür de farklı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşik olması sebebiyle polar olarak tarif edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kartepe'de TEM yolunda seyir halinde olan TIR alev alev yandı
GÜNDEM TEM yolunda seyir halindeki TIR alev alev yandı
Ch3oh Asit mi Baz mı? Ch3oh Nedir ve Elektriği İletir mi?
GÜNDEM Ch3oh asit mi baz mı?
TYP kadrolarında son durum 2023: TYP kadro geldi mi, ne zaman gelecek, TYP'lilere kadro var mı?
GÜNDEM TYP kadrolarında son durum!
2023 takdir - teşekkür hesaplama ekranı: MEB e- okul 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir - teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla takdir alınır?
GÜNDEM Takdir - teşekkür hesaplama
LGS SONUÇ SORGULAMA ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM LGS sonuçlarında geri sayım...
THY Emlak Konut kura tarihi: THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Kura sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM THY Emlak Konut kura çekim tarihi
Sigaraya zam! 8 Haziran 2023 sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları listesi belli oldu!
GÜNDEM Sigaraya zam mı geldi?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? AK Parti'den net asgari ücret zammı açıklaması
GÜNDEM AK Parti'den asgari ücret zammı açıklaması
Hafize Gaye Erkan aslen nereli, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan kimdir, hangi görevlerde bulundu? Hafize Gaye Erkan biyografisi ve kariyeri
GÜNDEM Adı Merkez Bankası ile anılıyor... Hafize Gaye Erkan ...
SON DAKİKA: Meclis yeni başkanını seçiyor! Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışıyor... Meclis Başkanı kim olacak?
GÜNDEM Meclis yeni başkanını seçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.