Nacl asit mi baz mı?

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Sulu çözelti haline geldiğinde elektriği iletme konusunda da oldukça başarılı olan sodyum klorür, tıp alanından sanayi alanına kadar birçok alanda sıklıkla kullanılan kimyasal ürünler arasında yer almaktadır. Peki, Nacl özellikleri nelerdir? NacI ph değeri kaçtır? Ayrıntılar yazımızın devamında…

NacI Nedir?

Nacl formülü ile gösterilen bileşiğin ismi sodyum klorür ya da bilinen ismiyle sofra tuzudur. Doğada hem katı hem de çözülmüş halde bulunan ve denizler, göller ve kaya tuzlarından elde edilen sodyum klorürün erime derecesi 801 santigrat derece, buharlaşma derecesi ise 1440 santigrat derecedir.

NacI Özellikleri Nelerdir?

Beyaz ve kristal bir yapıya sahip olan sodyum klorür, tüm canlılar için en önemli besin maddelerinden bir tanesi olarak dikkate çıkmaktadır. Tarihin her döneminde en önemli ihtiyaçlar arasında öne çıkan sodyum klorür ya da sofra tuzu hem besinlere lezzet katmak için hem de gıdaların korunmasında kullanılmaktadır. Genellikle tuzlu su kuyularından, kayalardan, denizlerden, göllerden elde edilen sodyum klorür, elde edilen tuzlu suyun buharlaştırılması yöntemiyle elde edilmektedir.

İnsan sağlığı açısından da oldukça önemli bir bileşik olan sodyum klorür, hücre zarlarının kendi aralarında olan konsantrasyonlarının sağlanmasında, kısa bağırsak aracılığıyla besinlerin emilmesi, vücuttaki kan hacminin ve kan basıncının düzenlenmesi gibi fonksiyonları da yerine getirmektedir. İnsanlarda görülen sodyum klorür eksikliği ise kronik ishal, kaslarda görülen fonksiyon bozuklukları gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Sodyum klorürün endüstriyel alanda kullanımı ise oldukça çeşitlidir. Tekstil sektöründe tuzlu su kullanılarak yapılan durulamalarda, metal sanayinde alüminyum ya da berilyum gibi madenlerin işlenmesinde, kauçuğun imal edilmesinde, çimentodan yapılan kaplamalarda betonu sertleştirmede, kâğıt sanayisinde kâğıt hamurunun imal edilmesinde sodyum klorür kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak gıdaların tatlandırılmasında hem de korunmasında kullanılan sodyum klorür, özellikle işlenmiş et ürünlerinin imalatında sıklıkla kullanılmaktadır. Tıp ve eczalık alanında da kullanılan bu bileşik; aynı zamanda cam ve seramik imalatından, kışın buzlanan yolların eritilmesine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

NacI Asit Mi Baz Mı?

Bir madde suda çözüldüğü sırada, çözeltiye hidrojen iyonu yüklüyorsa asit; aynı işlem sırasında hidroksil iyonu yüklüyorsa baz olarak tanımlamaktadır. Sodyum klorürün kimyasal formülü olan NacI; asit olarak da baz olarak da tarif edilmemekte ve nötr bir madde olarak bilinmektedir.

NacI Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da alkali değerlerini anlamak için kullanılan ölçüye potansiyel hidrojen ya da bilinen kısaltması ile ph değeri adı verilmektedir. Peki, NacI ph değeri kaçtır? Sodyum klorürün sulu çözeltisinin ph değeri 6.7 ile 7.3 arasındadır.

Nacl İyonik Mi?

Sodyum klorür ya da bilinen ismiyle softa tuzu bünyesinde 1/1 oranında sodyum ve klorür iyonları barındırması sebebiyle iyonik bir bileşiktir.

Nacl Polar Mı?

Polar be apolarlık durumu; birden fazla atomdan meydana gelen bir molekülün ya da bileşiğin fiziksel duruşundan kaynaklanan bir kutuplu olma halidir. Sodyum klorür de farklı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşik olması sebebiyle polar olarak tarif edilmektedir.