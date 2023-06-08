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Haberler Gündem Eğitim Naoh Nedir, Asit mi Baz mı? Naoh Yaygın Adı, Molekül Ağırlığı ve Kullanım Alanları
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Naoh nedir, asit mi baz mı?

Kimyasal formülü olan Naoh ile ifade edilen inorganik bileşiğe sodyum hidroksit adı verilmektedir. Epey yakıcı bir baz olan sodyum hidroksit, suda hızlıca çözülmesi ve havadaki nemi emmesiyle bilinmektedir. Kimya alanında hizmet veren sanayi alanında sıklıkla kullanılan bir bileşik olan ve kendine geniş bir kullanım alanı bulan sodyum hidroksit, beyaz bir renge sahiptir. Doğada kendiliğinden ortaya çıkmayan fakat üretimi kolay olan Naoh nedir? Naoh asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Naoh Nedir, Asit mi Baz mı? Naoh Yaygın Adı, Molekül Ağırlığı ve Kullanım Alanları
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Yanıcı olmamasına rağmen su ile temas ettiğinde ortaya yüksek bir ısı çıkarabilen sodyum hidroksit, canlı dokular için de oldukça tahriş edici özellik gösterebilmektedir. Peki, Naoh kullanım alanları nelerdir? Naoh nerelerde kullanılır? İşte, tüm detaylar…

Naoh Nedir?

Alkali grubunun kuvvetli bir üyesi olan Naoh bileşiğinin adı sodyum hidroksittir. Boncuk ya da likit bir formda bulunabilen bu bileşik, sodyum klorürün elektrolize edilmesi yöntemiyle elde edilmektedir. İlk kez 1807 yılında keşfedilen ve herhangi bir kokuya sahip olmayıp hem katı hem de sıvı halde bulunabilen sodyum hidroksitin kâşifi ise Humphrey Davy’dir.

Suda kolaylıkla çözülen ve çözüldükten sonra da oldukça kaygan bir sabunu andıran bu bileşik, sıvı formda olduğunda sulu bir çözelti halinde, katı olduğunda ise boncuk ya da payet benzeri bir şekle sahiptir.

Havada bulunan nem ve karbondioksiti de kolaylıkla emme özelliğine sahip olan sodyum hidroksit, canlı dokular için oldukça tahriş edici bir bileşik olarak dikkat çekmektedir. Göz ile temas edildiğinde ise daha ciddi sorunlara neden olabilen sodyum hidroksit, yutulması halinde ise dudak, yemek borusu ve mide üzerinde ciddi hasarlara yol açabilmektedir.

Sodyum hidroksitin formülü olan Naoh yaygın adı ise kostik ya da kostik sodadır. Suda kolaylıkla çözülebilen bu bileşik, günlük hayatta özellikle tıkanan lavaboların açılmasında etkin olarak kullanılmaktadır.

Naoh Asit mi Baz mı?

Kimyada bir madde suda çözüldüğü esnada, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yüklüyorsa asit; fakat bu sırada hidrojen yerine hidroksil iyonu yüklüyorsa baz olarak tarif edilmektedir. Peki sodyum hidroksitin kimyasal formülü olan Naoh asit mi baz mı? Sodyum hidroksit, suda çözüldüğünde, çözeltiye hidroksil iyonu yüklemesi sebebiyle bazik özellikler göstermektedir ve kuvvetli bir bazdır.

Naoh Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların ağırlıklarını ifade eden sayıya kimyada molekül ağırlığı adı verilmektedir ve sodyum hidroksitin molekül ağırlığı 39.9971 g/mol olarak hesaplanmıştır.

Naoh Ph Değeri

Naoh formülü ile gösterilen sodyum hidroksitin ph değeri 13.5’tur ve bu değer aynı zamanda bu bileşiğin baz olduğunun da kanıtıdır.

Naoh Nerede Kullanılır?

Önemli bileşiklerden bir tanesi olan ve özellikle endüstri alanında sıklıkla kullanılan naoh kullanım alanları muhteliftir. Boya ve kâğıdın imal edilmesi, yapay ipeklerin ya da deterjanların üretilmesinde sodyum hidroksit kullanılmaktadır. Ayrıca gıda alanında da sık kullanılan sodyum hidroksite, sebze ve meyvelerin kimyasal yollarla soyulmasında ve zeytinlerin kürlenmesinde de başvurulmaktadır.

Dolap ya da mobilya imalatında ahşap ürünlerin ağartılması ve temizlenmesinde kullanılan sodyum hidroksit, alüminyum cevherinin işlenmesinde de başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Tüm bunların yanında büyük su arıtma tesislerinde suyun içindeki asit dengesini kontrol etmede, suya karışması muhtemel olan ağır metallerin sudan uzaklaştırılmasında, enerji sektöründe kullanılan yakıt pillerinin üretilmesinde, tekstil alanında kumaşların boyanması ve işlenmesinde, tıp alanında ağrı kesicilerin ya da pıhtılaşmayı engelleyici ilaçların üretilmesinde sodyum hidroksit bileşiği kullanılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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