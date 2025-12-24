Nadir görülen saz horozları Mersin'deki Göksu Deltası'nda kayda alındı

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle korunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, kış mevsiminde de birçok kuş türünü ağırlıyor.

Kurtuluş, Sökün, Bahçe, Çavuşbucağı ve Taşucu mahallelerinde geniş alana yayılan delta, nadir görülen saz horozlarına da ev sahipliği yaptı.

Sulak alanda vakit geçiren saz horozları, doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy tarafından kayda alındı.

Köksoy, gazetecilere, Göksu Deltası'nın, göçmen kuşların en önemli uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.

Bu türü görüntülemesi için sabırla beklediğini dile getiren Köksoy, "Türkiye'deki yaklaşık 590 kuş türünün 338'i burada bulunuyor. Bu nedenle bölgeye yurt içi ve dışından kuş gözlemcileri geliyor." dedi.