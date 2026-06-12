Nadir Metal'den 2026 Dünya Kupası'na Türk imzası: Turnuvaya özel altın ve gümüş külçeler görücüye çıktı

Türkiye'nin LBMA akreditasyonuna sahip rafinerisi Nadir Metal Rafineri, FIFA World Cup 2026™ lisans haklarını elinde bulunduran MDM ile yürüttüğü iş birliği kapsamında, dünya genelinde FIFA World Cup 2026™ lisanslı altın ve gümüş külçeleri üretmek üzere FIFA tarafından yetkilendirilen sınırlı sayıdaki rafineriden biri oldu.

Bu kapsamda üretilen ve FIFA tarafından onaylanan özel koleksiyon, Nadir Metal Rafineri güvencesiyle Türk futbolseverlerle buluşurken, koleksiyon yalnızca Türkiye pazarı için değil, dünyanın farklı ülkelerindeki koleksiyonerler ve yatırımcılar için de üretilip ihraç edilecek.

Tanıtım toplantısında konuşan ve Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra FIFA World Cup 2026 sahnesine dönüşünün ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirten Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 lisanslı ürünlerle, millî heyecanı, koleksiyon değerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini ifade etti. Bayoğlu, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra FIFA World Cup 2026 sahnesine dönüşünü altın ve gümüş külçelerle taçlandırmaktan iftihar ettiklerini belirterek, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen “FIFA World Cup 2026™” lisanslı ürünlerle millî duyguları ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini anlattı.

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Bayoğlu gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde verilen detaylar, projenin hem ekonomik hem de koleksiyon değerini de paylaştı.

FIFA World Cup 2026™ markası altında resmi lisanslı altın ve gümüş külçelerin lisans haklarını elinde tutan MDM firmasının talebi ve FIFA'nın onayıyla gerçekleştirilen proje hakkında konuşan Bayoğlu şunları söyledi:

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“FIFA ve MDM iş birliğimiz ile FIFA World Cup 2026™ için dünya genelinde yetkilendirilen az sayıdaki rafineriden biri olan Nadir Metal Rafineri, bu tarihi başarıyı Türk tasarımcılarımızın hazırladığı özel koleksiyonla taçlandırıyor. Türk bayrağımız, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi ülkemizin köklü sembollerimizi taşıyan resmi lisanslı altın ve gümüş külçeler, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle müşterilerimiz neredeyseler orada deneyimlenmeyi bekliyor. Arttırılmış Gerçeklik eşliğinde sunduğumuz bu ürünler, FIFA World Cup 2026™ lisanslı kıymetli maden koleksiyonlarından ilki olmuş oldu. Nadir Metal Rafineri, bu çok özel seriyi sadece Türkiye'deki futbolseverlere sunmakla kalmayıp, pek çok ülkeye de ihraç ederek küresel arendaki gücünü tescilliyor. “

Çocukluğun unutulmaz futbolcu kartı heyecanından ilham alan koleksiyon, koleksiyon değeri ile kalıcı hatıra niteliğini bir araya getirirken aynı zamanda her anne ve babanın çocuğunun geleceğine dönük anlamlı bir yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Koleksiyonda yer alan tasarımlarda, Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye'nin köklü sembollerini ön plana çıkartan altın ve gümüş külçelerin özgün tasarımlarının her biri FIFA tarafından ayrı ayrı onaylandı. Gümüş külçelerin sınırlı yüzey alanı nedeniyle ay yıldızın klasik yerleşimine olanak kalmaması nedeniyle, Nadir Metal tasarımcıları ay ve yıldızımızı külçenin en üst bölümüne taşıyan bir tasarım geliştirdi.

Hem koleksiyon değeri taşıyor hem de Türk millî mirasını evrenselleştiriyor

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Haziran'ın ayı itibariyle NadirGold.com üzerinden ön siparişe açılan koleksiyon, müşterilere ürünler stoklara ulaşmadan rezervasyon yapma imkânı sunuyor. Ön siparişle satın alınan ürünler stoklara ulaştığında sipariş sırasına göre sigortalı sevkiyatla sahiplerine teslim edilecek. Kurumsal alımlar için nadirmetal.com.tr üzerinden B2B satın alma talebi oluşturulurken, bireysel alımlarda doğrudan satın alma seçeneği sunuluyor.

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"Türkiye’nin dünya kupasını almasını destekliyorum"

FIFA World Cup 2026™ lisans haklarını elinde bulunduran MDM’in Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Christian Haus, Nadir Metal Rafineri’nin basın toplantısına gönderdiği videolu mesajında şunlara değindi:

“MDM olarak FIFA World Cup 2026™ resmî lisansına sahip olmak bizim için hem bir onur hem de önemli bir sorumluluk. Bu nedenle, FIFA Dünya Kupası’nın prestijini, ruhunu ve küresel standartlarını en üst seviyede temsil edebilecek iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Nadir Metal Rafineri ile iş birliğimizden gurur duymamızın nedeni de tam olarak budur. Nadir Metal; yüksek kaliteli üretim kabiliyeti, prestijli uluslararası akreditasyonları, sorumlu tedarik anlayışı, bağımsız denetimleri, sürdürülebilirlik raporlaması ve insana ve gezegene yönelik samimi bağlılığıyla kendisini küresel ölçekte kanıtlamış bir rafineridir. FIFA World Cup 2026™ lisanslı altın ve gümüş ürünleri; futbolun ruhunu, kıymetli metallerin gücünü ve dünya çapında saygı gören bir Türk rafinerisinin ustalığını bir araya getirmektedir.”

Konuşmasını Türkiye’nin dünya kupasını alması dileğiyle tamamlayan Haus, Türkiye’nin, resmî kurumlarından özel sektör oyuncularına, rafinajdan ticarete, mücevherattan yatırım ürünlerine ve fiziksel altın kültüründen modern finansal altyapıya kadar dünyanın en dinamik altın ekosistemlerinden birine sahip olduğunu söyledi.