İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili'nin gelişiyle gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler namaz vakitlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve 81 il sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerini haberimizde paylaştık. Peki, 26 Ocak bugün namaz saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunuyor? İşte 2023 namaz vakitleri...