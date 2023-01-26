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Namaz vakitleri 2023: Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminde önemli bir yeri olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının gelişiyle ibadet etmek isteyen kişiler namaz vakitlerini araştırıyor. Müslüman dünyasında mübarek kabul edilen kandil gününde namaz kılmak isteyenler bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerine ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte detaylar...

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  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili'nin gelişiyle gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler namaz vakitlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve 81 il sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerini haberimizde paylaştık. Peki, 26 Ocak bugün namaz saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunuyor? İşte 2023 namaz vakitleri...
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 26 OCAK

    Öğle 13:21

    İkindi 15:56

    Akşam 18:19

    Yatsı 19:42
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ 26 OCAK 

    Öğle 13:06

    İkindi 15:43

    Akşam 18:06

    Yatsı 19:28
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ 26 OCAK

    Öğle 13:29

    İkindi 16:09

    Akşam 18:33

    Yatsı 19:52
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    SABAH NAMAZI 

    Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır. Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    ÖĞLE NAMAZI 

    Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer. Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    İKİNDİ NAMAZI 

    Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer. İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    AKŞAM NAMAZI 

    Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.
  • NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

    YATSI NAMAZI

    Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.
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