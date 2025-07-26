Namibya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Namibya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Uluslararası Telefon Kodu: +264

Namibya’nın uluslararası telefon kodu +264 olarak belirlenmiştir. Bu kod, dünya genelinden Namibya’daki sabit hatlara ve cep telefonlarına erişim için kullanılır. Ülkenin iletişim altyapısı, bağımsızlık sonrası dönemde büyük ölçüde gelişmiş ve modernleşmiştir. Telekomünikasyon hizmetleri, özellikle başkent Windhoek ve diğer büyük şehirlerde oldukça yaygındır. Ülkede faaliyet gösteren ana mobil operatörler arasında MTC Namibia (Mobile Telecommunications Ltd.) ve Telecom Namibia yer almaktadır. Bu şirketler, 3G ve 4G teknolojileriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet sunmaktadır.

Araç Plaka Kodu: NAM

Namibya’nın uluslararası araç plaka kodu NAM’dır. Ülke içinde araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle hazırlanır. Plakalar, kayıtlı oldukları bölgelere göre özel kodlar içerir ve araç türüne göre farklı kategorilere ayrılır. Motorlu taşıtlar, Namibya’da kara yolu ulaşımında temel ulaşım aracıdır. Özellikle turizm sektörü nedeniyle araç kiralama hizmetleri yaygındır ve bu da plaka sisteminin işlevselliğini ön plana çıkarır.