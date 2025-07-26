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        Haberler Bilgi Yaşam Namibya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Namibya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Namibya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Namibya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Güneybatı Afrika'da yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Namibya, iletişim altyapısı ve dijital kimliği ile de gelişen ülkeler arasında yer almaktadır. 1990 yılında bağımsızlığını kazanan bu ülke, ekonomik ve teknolojik alanda istikrarlı bir ilerleme süreci içerisindedir. Namibya'yı uluslararası platformlarda tanımlayan telefon kodu, araç plakası, para birimi ve internet alan adı uzantısı gibi unsurlar da ülkenin kimliğini oluşturan önemli teknik detaylardır. İşte Namibya'nın bu unsurlarına dair kapsamlı bilgiler:

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:49
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        Namibya Telefon Kodu
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        Uluslararası Telefon Kodu: +264

        Namibya’nın uluslararası telefon kodu +264 olarak belirlenmiştir. Bu kod, dünya genelinden Namibya’daki sabit hatlara ve cep telefonlarına erişim için kullanılır. Ülkenin iletişim altyapısı, bağımsızlık sonrası dönemde büyük ölçüde gelişmiş ve modernleşmiştir. Telekomünikasyon hizmetleri, özellikle başkent Windhoek ve diğer büyük şehirlerde oldukça yaygındır. Ülkede faaliyet gösteren ana mobil operatörler arasında MTC Namibia (Mobile Telecommunications Ltd.) ve Telecom Namibia yer almaktadır. Bu şirketler, 3G ve 4G teknolojileriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet sunmaktadır.

        Araç Plaka Kodu: NAM

        Namibya’nın uluslararası araç plaka kodu NAM’dır. Ülke içinde araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle hazırlanır. Plakalar, kayıtlı oldukları bölgelere göre özel kodlar içerir ve araç türüne göre farklı kategorilere ayrılır. Motorlu taşıtlar, Namibya’da kara yolu ulaşımında temel ulaşım aracıdır. Özellikle turizm sektörü nedeniyle araç kiralama hizmetleri yaygındır ve bu da plaka sisteminin işlevselliğini ön plana çıkarır.

        Resmî Para Birimi: Namibya Doları (NAD)

        Namibya’nın resmi para birimi Namibya Doları (NAD)’dır. 1 Namibya Doları, 100 cent’e bölünmüştür. NAD, Güney Afrika Randı (ZAR) ile bire bir sabit kur üzerinden değiştirilebilir ve iki para birimi ülkede eşzamanlı olarak geçerli kabul edilir. Namibya Merkez Bankası, banknot ve madeni para ihraç yetkisine sahip olup, para politikası üzerindeki kontrollerini sürdürmektedir. Ekonomisi tarım, madencilik (özellikle elmas ve uranyum), balıkçılık ve turizm sektörlerine dayanan Namibya’da, mali istikrarın korunması büyük önem taşımaktadır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .na

        Namibya’nın ülkeye özgü internet alan adı uzantısı .na’dır. Bu alan adı, ülke merkezli web siteleri, devlet kurumları, şirketler ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. Alan adı yönetimi, Namibya Network Information Center (NA-NIC) tarafından yürütülmektedir. Dijital dönüşüm kapsamında Namibya’da e-devlet projeleri ve çevrimiçi hizmetler hızla yaygınlaşmakta, .na uzantısı da ülkenin dijital kimliğini temsil etmektedir. Özellikle turizm ve ticaretle ilgili siteler, bu uzantıyı yaygın olarak kullanır.

        Namibya, Afrika kıtasında bağımsızlık sonrası dönemde güçlü bir devlet yapısı oluşturarak, ulusal ve uluslararası arenada kurumsal kimliğini sağlamlaştırmıştır. +264 telefon kodu, NAM araç plaka kodu, Namibya Doları (NAD) para birimi ve .na internet alan adı uzantısı ile tanımlanan Namibya, iletişim, ulaşım ve dijital altyapı açısından istikrarlı bir gelişme göstermektedir. Bu unsurlar, Namibya’nın uluslararası ilişkilerini ve dijital entegrasyonunu güçlendiren temel yapı taşlarıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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