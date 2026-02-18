Ünlü İngiliz model Naomi Campbell'ın adı, Epstein belgeleri olarak yayınlanan e-postalarda geçiyordu. Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmekten suçlu bulunmuştu. 55 yaşındaki süper model Campbell'ın adının geçtiği e-postaların bazılarının da bu mahkumiyetten sonra gönderildiği anlaşıldı.

Campbell'ın avukatı Martin Singer, New York Times'a verdiği demeçte, "Müvekkilim, Epstein'in 2019'da New York'ta tutuklanmasından önce onun korkunç suç davranışlarından habersizdi. Eğer müvekkilim, Epstein tarafından mağdur edildiğini düşündüğü herhangi bir genç kadınla karşılaşmış olsaydı, ona yardım etmek için hemen harekete geçerdi" dedi.

Avukat, ünlü model için, "Epstein'in kayıtlı bir cinsel suçlu olduğundan haberi yoktu" diye ekledi.

1980'lerin sonu ve 1990'lı yılların en ünlü süper modellerden biri olan Naomi Campbell, Epstein’in kara kaplı defterinden ve özel jet kaydından çıkan isimlerden biriydi. Çocuk istismarcısı olduğu gerekçesiyle hüküm giymiş Epstein ve süper modelin telefonla ve yüz yüze görüştükleri, hatta birbirlerini düzenledikleri partilere veya akşam yemeklerine davet ettikleri, ikisi arasında ve asistanları tarafından gerçekleştirilen mesajlaşmalarda görülmüştü.