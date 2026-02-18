Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Naomi Campbell'dan Jeffrey Epstein dosyası açıklaması

        Naomi Campbell'dan Epstein açıklaması

        Naomi Campbell'ın avukatı, adı Epstein belgelerinde geçen ünlü model adına açıklama yaptı: Epstein'in suçlarından haberi yoktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Epstein'in suçlarından haberi yoktu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü İngiliz model Naomi Campbell'ın adı, Epstein belgeleri olarak yayınlanan e-postalarda geçiyordu. Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmekten suçlu bulunmuştu. 55 yaşındaki süper model Campbell'ın adının geçtiği e-postaların bazılarının da bu mahkumiyetten sonra gönderildiği anlaşıldı.

        Campbell'ın avukatı Martin Singer, New York Times'a verdiği demeçte, "Müvekkilim, Epstein'in 2019'da New York'ta tutuklanmasından önce onun korkunç suç davranışlarından habersizdi. Eğer müvekkilim, Epstein tarafından mağdur edildiğini düşündüğü herhangi bir genç kadınla karşılaşmış olsaydı, ona yardım etmek için hemen harekete geçerdi" dedi.

        REKLAM

        Avukat, ünlü model için, "Epstein'in kayıtlı bir cinsel suçlu olduğundan haberi yoktu" diye ekledi.

        1980'lerin sonu ve 1990'lı yılların en ünlü süper modellerden biri olan Naomi Campbell, Epstein’in kara kaplı defterinden ve özel jet kaydından çıkan isimlerden biriydi. Çocuk istismarcısı olduğu gerekçesiyle hüküm giymiş Epstein ve süper modelin telefonla ve yüz yüze görüştükleri, hatta birbirlerini düzenledikleri partilere veya akşam yemeklerine davet ettikleri, ikisi arasında ve asistanları tarafından gerçekleştirilen mesajlaşmalarda görülmüştü.

        Belgelere göre, Ocak 2016'da Campbell, Epstein'in özel jetini Miami'ye seyahat etmek için kullanma talebinde bulunmuş, ancak karşılık alamamıştı. Bu, ikisi arasındaki son yazışma ve nihayetinde 2001'de tanıştıklarından beri süregelen 15 yıllık dostluklarının sonu gibi görünüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arin Gölü'nde buz dalgaları: Sahilde metrelerce buz yığınağı oluştu

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havaların aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. (İHA) 

        #Naomi Campbell
        #Jeffrey Epstein
        #Epstein belgeleri
        #epstein dosyası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        ECB Başkanı için 'istifa' iddiası
        ECB Başkanı için 'istifa' iddiası
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
        Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
        Orhan Veli'nin doğduğu ev satışa çıktı
        Orhan Veli'nin doğduğu ev satışa çıktı
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"