"NEREDEYSE KENDİMİ ÖLDÜRÜYORDUM" Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu.

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'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi.