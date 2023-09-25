Naomi Campbell: Neredeyse kendimi öldürüyordum
Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
53 yaşındaki ünlü model Naomi Campbell, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Campbell, bir itirafta da bulundu.
Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 1990'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Konuyla alakalı konulan ünlü model, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi.
"NEREDEYSE KENDİMİ ÖLDÜRÜYORDUM"
Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu.
'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi.
"RUHUMDA DERİN YARALAR AÇTI"
Öte yandan Naomi Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak ve akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını dile getirmişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters