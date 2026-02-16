Canlı
        Napoli: 2 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 2 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 25. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırladı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 00:44 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:44
        Napoli ile Roma yenişemedi!
        İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Napoli ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

        Roma'nın gollerini 7. ve 71. (p) dakikalarda Donyell Malen kaydederken; ev sahibi ekibin golleri ise 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82'de Alisson Santos'tan geldi.

        Milli futbolcumuz Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Napoli 50 puana yükseldi, Roma ise 47 puana ulaştı.

        Ligin 26. haftasında Napoli deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Cremonese'yi ağırlayacak.

