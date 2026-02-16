Napoli: 2 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırladı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Roma'nın gollerini 7. ve 71. (p) dakikalarda Donyell Malen kaydederken; ev sahibi ekibin golleri ise 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82'de Alisson Santos'tan geldi.
Milli futbolcumuz Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Napoli 50 puana yükseldi, Roma ise 47 puana ulaştı.
Ligin 26. haftasında Napoli deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Cremonese'yi ağırlayacak.