Napoli: 2 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU

Tahliye edilen 'Mardinli Marilyn Monroe': 100 bin liram olsaydı cezaevine girmeyecektim

Mardin'de taksi şoförünün kaldırımda uyuyan köpeği ezdiği görüntüleri sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) tahliye edildi. Uzlaşma için 100 bin TL istendiğini, ödemediği için hapse girdiğini söyleyen Akarmut, "Adam suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım. 'Tahliyesin' dediklerinde şoka girdim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktüm dedi.