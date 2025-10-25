Napoli: 3 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasında Napoli, evinde Inter'i 3-1 mağlup etti. Kevin De Bruyne, Scott McTominay ve Zambo Anguissa'nın golleriyle kazanarak puanını 18'e yükselten Napoli, zirvenin yeni sahibi oldu. 59. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gole rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Inter ise haftayı 15 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 25.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 25.10.2025 - 21:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL