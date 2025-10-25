Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 3 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 3 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasında Napoli, evinde Inter'i 3-1 mağlup etti. Kevin De Bruyne, Scott McTominay ve Zambo Anguissa'nın golleriyle kazanarak puanını 18'e yükselten Napoli, zirvenin yeni sahibi oldu. 59. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gole rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Inter ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 25.10.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan'ın golü Inter'e yetmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Napoli oldu.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 33'te penaltıdan Kevin De Bruyne, 54'te Scott McTominay ve 66. dakikada Zambo Anguissa atarken, Inter'in tek golünü ise 59. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

        Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne sakatlığı sebebiyle 37. dakikada oyundan çıktı.

        Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Napoli liderliğe yükselirken, 4 maç sonra kaybeden Inter ise 15 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Lecce'ye konuk olacak. Inter, Fiorentina'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme