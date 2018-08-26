İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Napoli, Milan'ı sahasında 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı, Bonaventura 15. dakikada Milano ekibini öne taşıdı: 0-1. İlk yarı böyle biterken 49'da Calabria Milan adına farkı ikiye çıkardı: 0-2.



Ev sahibi Napoli, 53. dakikada Zielinski'nin golüyle maça tutunurken 67'de bir kez daha sahneye çıkan Polonyalı futbolcu skorda dengeyi sağladı: 2-2. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri müthiş bir geri dönüşe imza atıp 80. dakikada Mertens'in golüyle durumu 3-2 yaparken 3 puana uzanan taraf oldular. Öte yandan Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu cezası nedeniyle forma giyemedi.

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