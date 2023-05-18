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Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin menajeri, Koreli stoperin yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester United'a gideceği yönündeki haberler hakkında konuştu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Kim Min-Jae'nin İngiliz devi Manchester United'da transfer olacağı haberleri günden güne yayılıyordu.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Star News Korea'ya konuşan Min-jae'nin menajeri, Koreli stoperin yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester United'a gideceği yönündeki haberler hakkında konuştu.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Menajer, United'ın Güney Koreli defans oyuncusuyla Napoli'ye katılmadan önce de ilgilendiğini itiraf etti, ancak şu anda geleceğine karar vermeden önce bu sezonu bitirmeye odaklandığının da altını çizdi.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Menajer şu ifadeleri kullandı: "Manchester United ile bir anlaşma yapıldığı doğru değil. Kim, önümüzdeki dönem hangi İngiliz kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına bakıyor.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    "O, şu anda bu sezonu bitiremeye ve genel olarak bu sezon, diğer takımlarının durumunu gözden geçirmeye odaklandı."
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    "Gelecek için aceleye gerek yok. United, Çin'deyken de onunla ilgileniyordu ama biz sadece bu konuda sohbet ettik."
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    "Tekrar ediyorum, somut bir temas olmadı. Her halükarda haziran ayında askere gitmesi gerekiyor. Bu nedenle, nereye giderse gitsin öncelikle askerlik konusunu halletmesi lazım."
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Min-jae, bu sezon Napoli için etkileyici bir sezon geçirdi ve Serie A şampiyonluğunu kazanan kadronun en önemli üyelerinden birsiydi.

     
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Savunmadaki mükemmel performansı, bir sonraki transfer döneminde onun için transfer hamlesi yapmak isteyen diğer kulüplerin ilgisini çekti.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Napoli stoperinin önümüzdeki yaz transfer döneminde 15 gün boyunca aktif olacak 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var.
  • Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli

    Bildirildiğine göre Manchester United, oluşabilecek transfer rekabetini kazanmak için Kim Min-Jae için 60 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmaya hazır. (Goal)

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